快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

台積電股價創新天價 市值同步創新高達35.4兆元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影

台積電（2330）今日股價創新天價，盤中最高來到1,370元，終場收1,365元，收盤價仍改寫紀錄，市值同步改寫新高達35.4兆元。台積電年初迄今上漲300元，漲幅28.17%。

先前因應客戶群需求，業界已傳出，台積電正加快美國亞利桑那州新廠產能布建腳步，當地三廠可望提前於2027年量產，採用2奈米和埃米級的A16製程，比原先規劃2028年量產早一年。針對美國新廠三廠進度，台積電日前回應指出，有關TSMC Arizona的相關進展，皆依公司公告為準。

此外川普政府有意寄出半導體新關稅，業界認為，半導體關稅對半導體終端品牌廠壓力較大，不過品牌廠都積極要求半導體廠在美國製造，因此將是美國設廠企業利多，美光、台積電等美國新廠可望受惠。

外電報導，相關新制可能構成蘋果、戴爾等大型科技公司的挑戰，因為這些公司進口的產品來自全球各地的多種晶片，但也可能是正擴大美國產能企業的利多，例如台積電、美光及格芯，而且能獲得更多與客戶的協商的籌碼。

外電報導，消息人士說，美國商務部也考慮依企業投資美國製造的規模，給與1比1的進口額度關稅豁免，前提是業者將半數生產移往美國，但尚不清楚將如何運作或是否會付諸實行。

台積電 美國商務部 半導體

延伸閱讀

鄭麗君：232調查還在增加中 我方盼能有更完整關稅優惠

台積電飆破1370元史上新高！市值型ETF全面噴發 小資族00905三月大賺17％

二奈米量產點火 半導體化工材料需求爆發！台積電衝化學品在地化、12檔特化股翻身

美台晶片五五分製造？網憂「閉門磋商成政治壓迫」狠酸執政黨軟弱

相關新聞

台積電創天價、AI群攻 台股盤中、收盤指數衝新高

台積電今天大漲40元，收在1365元，再寫天價，AI概念股、記憶體族群齊攻；台股今天開高走高，早盤指數一度飆漲逾500點...

台積電寫收盤新天價1,365元！台股大漲395點收26,378點

台股2日開高，台積電（2330）大漲40元，收1,365元，盤中、收盤創歷史新高，帶動指數終場收26,378點，上漲39...

台積電股價創新天價 市值同步創新高達35.4兆元

台積電（2330）今日股價創新天價，盤中最高來到1,370元，終場收1,365元，收盤價仍改寫紀錄，市值同步改寫新高達3...

台積電飆天價！分析師解密法說會六大重點 提醒要注意這跡象

台積電（2330）2日開高走高，再飆出歷史天價，法說會前股價持續刷新記錄，外資也上調目標價，市場則關心是否會利多出盡？分...

高盛上調台股目標指數至27,800點 衝上內外資最高

高盛證券在最新出具的「台股策略報告」中指出，由於三大核心理由，因此將台股目標指數由24,600點上調至27,800點，調...

遭外資頻繁降評 聯發科面臨挑戰、股價達3個月新低

台股再寫歷史新點位，惟聯發科（2454）股價2日雖有撐，但盤中依舊創下波段低點，其中主因其未來面臨多項挑戰，近期外資頻頻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。