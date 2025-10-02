快訊

台積電寫收盤新天價1,365元！台股大漲395點收26,378點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股今天開高，台積電大漲40元，收1,365元，盤中、收盤創歷史新高，帶動指數終場收26,378點。記者陳易辰／攝影
台股今天開高，台積電大漲40元，收1,365元，盤中、收盤創歷史新高，帶動指數終場收26,378點。記者陳易辰／攝影

台股2日開高，台積電（2330）大漲40元，收1,365元，盤中、收盤創歷史新高，帶動指數終場收26,378點，上漲395點，漲幅1.52%，同樣雙創新高，成交量4,896億元。櫃買則收262點，漲幅0.56%。

權值股部分，鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、日月光投控（3711）等表現較為強勢，而聯發科（2454）、中華電（2412）、國泰金（2882）、中信金（2891）、兆豐金（2886）等則表現弱勢。

盤面上類股以半導體、電機機械、電子零組件、電腦周邊、其他電子等較為強勢，另外玻陶、油電燃氣、塑膠、其他、生技、數位雲端、航運等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有群聯、高力、東元、茂達、聯鈞、奇鋐、信驊、威剛、華邦電、尖點、環球晶、鈺邦、台光電、台特化、致茂等

而量大弱勢的則有，德律、世紀*、世芯-KY、中租-KY、定穎投控、台玻、中光電、漢唐、力旺、精測、順達、康霈*等

統一投顧表示，台積電出現仙人指路，昨盤後鉅額交易1,435元創歷史紀錄、9月小非農數據強化Fed降息預期、川習會即於月底將登場、台北紡織展將於10月14日開展，全球科技大廠持續大舉投資AI，眾多利因素有望帶動台股指數挑戰歷史新高；惟美國政府關門停擺、美商務部要和台灣五五分晶片干擾投資情緒，短線上高檔震盪盤堅。

操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。

台積電 台股指數

相關新聞

台積電創天價、AI群攻 台股盤中、收盤指數衝新高

台積電今天大漲40元，收在1365元，再寫天價，AI概念股、記憶體族群齊攻；台股今天開高走高，早盤指數一度飆漲逾500點...

台積電寫收盤新天價1,365元！台股大漲395點收26,378點

台股2日開高，台積電（2330）大漲40元，收1,365元，盤中、收盤創歷史新高，帶動指數終場收26,378點，上漲39...

台積電股價創新天價 市值同步創新高達35.4兆元

台積電（2330）今日股價創新天價，盤中最高來到1,370元，終場收1,365元，收盤價仍改寫紀錄，市值同步改寫新高達3...

台積電飆天價！分析師解密法說會六大重點 提醒要注意這跡象

台積電（2330）2日開高走高，再飆出歷史天價，法說會前股價持續刷新記錄，外資也上調目標價，市場則關心是否會利多出盡？分...

高盛上調台股目標指數至27,800點 衝上內外資最高

高盛證券在最新出具的「台股策略報告」中指出，由於三大核心理由，因此將台股目標指數由24,600點上調至27,800點，調...

遭外資頻繁降評 聯發科面臨挑戰、股價達3個月新低

台股再寫歷史新點位，惟聯發科（2454）股價2日雖有撐，但盤中依舊創下波段低點，其中主因其未來面臨多項挑戰，近期外資頻頻...

