台積電飆天價！分析師解密法說會六大重點 提醒要注意這跡象

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電飆天價，分析師解密法說會六大重點。路透
台積電（2330）2日開高走高，再飆出歷史天價，法說會前股價持續刷新記錄，外資也上調目標價，市場則關心是否會利多出盡？分析師提出六大重點解密，強調對第4季展望保持樂觀，看好毛利率的季增幅將比第3季更高，不過，分析師也提醒，法說會的隔天如果開盤跳高甚至漲停，則要留意開高走低的可能。

台積電2日以1,360元開出，盤中一度衝達1,370元，上漲45元，漲幅3.4%，寫下歷史新高價；台積電預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望；根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

台積電持續飆高，兩家美系外資也在法說會前上調目標價，其中一家將台積電目標價從1,370元調高到1,600元，重申「買進」評等；另一家將台積電目標價從1,388元上調到1,588元，維持「優於大盤」評等。

證券分析師張陳浩表示，台積電法說會，市場首要聚焦台美晶片製造「五五分」的訊息，預期台積電將會否認，不過，他強調，其實美國政府希望的是能提高2奈米、3奈米等高階製程在美國的生產比重，因此，預期台積電將會加速2奈米的進度及良率。

張陳浩認為，因應需求，台積電將加速2奈米的進度，且會比市場預期的更加快速，在2奈米加速下，毛利率也會更高；另外，市場預估，3奈米在第4季可能漲價。

有關第3季財報及第4季展望部分，張陳浩表示，由於台積電第3季的匯率基礎的新台幣29元兌1美元，預估第3季的新台幣營收大幅增加，美元營收則是小幅增加，第3季毛利率比第2季小幅提升。

張陳浩看好台積電第4季的展望樂觀，他表示，第4季毛利率將比第3季增加，且預估第4季的毛利率季增幅度將比第3季更大；另外，蘋果iPhone新機銷售熱烈，已出現提早追單的情況，也有助台積電的營運表現。

不過，張陳浩提醒，如果因為台積電法說會釋出的訊息太好，推升隔天股價跳空開高，甚至是飆上漲停，則要小心有開高走低的可能。

