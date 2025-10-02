快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

聽新聞
0:00 / 0:00

高盛上調台股目標指數至27,800點 衝上內外資最高

經濟日報／ 記者魏興中／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

高盛證券在最新出具的「台股策略報告」中指出，由於三大核心理由，因此將台股目標指數由24,600點上調至27,800點，調幅13%，一舉上衝至內外資最高。

三大核心理由分別是：一、企業獲利成長強勁：高盛證券預估，由於AI需求暢旺，帶動台灣供應鏈強勁增長，推升MSCI Taiwan今2025年與2026年企業盈餘成長率分別為14%與18%，上調各1與4個百分點，高於市場共識的14%與16%。

且台灣今明兩年的企業成長率，在亞洲各市場中除不及韓國的17%與20%外，幾乎完勝其他各經濟體，如中國大陸、香港、澳洲、新加坡、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞等，強勁的基本面支撐是推升股市持續走強的有力關鍵因素。

更何況台股前瞻本益比（PE）預估為16.4倍，雖高於10年均值（正0.9 個標準差），但仍屬合理。

二、季節性與聯準會利多：即使8-9月台股已有相當的漲幅，但由於第4季向來是台股表現強勢的季節，加上聯準會啟動降息循環，歷史上在非衰退時期降息對台股尤為有利，因為台灣市場對短期利率敏感度最高，使台股仍有走強空間。

三、資金流動轉趨正向：近來對沖基金積極加碼台股，且本土資金與散戶也開始加碼風險性資產，加上外資9月來已積極回補台積電（2330）持股，儘管其他科技股回補程度僅50%，但整體來看資金流向仍轉佳。

此外，台積電ADR溢價持續擴大，顯示外資法人仍高度偏好；而科技類股依然是推升台股不斷上漲的主要力量，如台積電今年以來已上漲約27%，其餘科技股平均約漲15%，遠優於金融股的4%與非科技股的下跌7%。

有鑒於企業獲利預估上修，特別是以台積電為主的科技股持續表現亮眼，因此高盛將台股目標指數由24,600點上調至27,800點，調幅13%，一舉上衝至內外資最高，預示台股還有千餘點、約5%的上漲空間。

台股 台積電

延伸閱讀

台股漲勢驚人 00922成交火熱規模增百億元

台股重返五日線後…法人籲「選股不選市」不宜急設高點

他離職後「All in台積電」豪氣稱：股價不可能跌！苦主自嘲望股興嘆

Q4必追 8檔焦點股 一路旺到年底

相關新聞

美國政府關門掀巨浪？美股創高、美債殖利率下滑 辣媽：市場仍預期2次降息

儘管美國政府正式停擺，美股週三仍表現強勢，S&P 500 和 Nasdaq 100 分別上漲 0.3% 與 0.5%。 美債方面，由於 ADP私人就業數據顯示勞動市場疲弱，市場加碼押注聯準會（Fed）將在本月降息，帶動債券價格上漲、10 年期殖利率回落至 4.10%。 黃金續創歷史新高，美元則持穩。

台股26,000攻防戰開打 法人：強勢格局未變

台股第4季開局火熱但難逃震盪，昨（1）日盤中一度大漲逾500點，惟高檔賣壓湧現，行情急轉直下，終場收當日最低25,982...

台積目標價喊1,600元 專家：現在敲進還不晚

台積電將於16日舉行法說，外資法人紛紛調高目標價。高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長...

台積電飆天價！分析師解密法說會六大重點 提醒要注意這跡象

台積電（2330）2日開高走高，再飆出歷史天價，法說會前股價持續刷新記錄，外資也上調目標價，市場則關心是否會利多出盡？分...

高盛上調台股目標指數至27,800點 衝上內外資最高

高盛證券在最新出具的「台股策略報告」中指出，由於三大核心理由，因此將台股目標指數由24,600點上調至27,800點，調...

遭外資頻繁降評 聯發科面臨挑戰、股價達3個月新低

台股再寫歷史新點位，惟聯發科（2454）股價2日雖有撐，但盤中依舊創下波段低點，其中主因其未來面臨多項挑戰，近期外資頻頻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。