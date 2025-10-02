高盛上調台股目標指數至27,800點 衝上內外資最高

高盛證券在最新出具的「台股策略報告」中指出，由於三大核心理由，因此將台股目標指數由24,600點上調至27,800點，調幅13%，一舉上衝至內外資最高。

三大核心理由分別是：一、企業獲利成長強勁：高盛證券預估，由於AI需求暢旺，帶動台灣供應鏈強勁增長，推升MSCI Taiwan今2025年與2026年企業盈餘成長率分別為14%與18%，上調各1與4個百分點，高於市場共識的14%與16%。

且台灣今明兩年的企業成長率，在亞洲各市場中除不及韓國的17%與20%外，幾乎完勝其他各經濟體，如中國大陸、香港、澳洲、新加坡、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞等，強勁的基本面支撐是推升股市持續走強的有力關鍵因素。

更何況台股前瞻本益比（PE）預估為16.4倍，雖高於10年均值（正0.9 個標準差），但仍屬合理。

二、季節性與聯準會利多：即使8-9月台股已有相當的漲幅，但由於第4季向來是台股表現強勢的季節，加上聯準會啟動降息循環，歷史上在非衰退時期降息對台股尤為有利，因為台灣市場對短期利率敏感度最高，使台股仍有走強空間。

三、資金流動轉趨正向：近來對沖基金積極加碼台股，且本土資金與散戶也開始加碼風險性資產，加上外資9月來已積極回補台積電（2330）持股，儘管其他科技股回補程度僅50%，但整體來看資金流向仍轉佳。

此外，台積電ADR溢價持續擴大，顯示外資法人仍高度偏好；而科技類股依然是推升台股不斷上漲的主要力量，如台積電今年以來已上漲約27%，其餘科技股平均約漲15%，遠優於金融股的4%與非科技股的下跌7%。

有鑒於企業獲利預估上修，特別是以台積電為主的科技股持續表現亮眼，因此高盛將台股目標指數由24,600點上調至27,800點，調幅13%，一舉上衝至內外資最高，預示台股還有千餘點、約5%的上漲空間。