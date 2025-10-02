遭外資頻繁降評 聯發科面臨挑戰、股價達3個月新低

台股再寫歷史新點位，惟聯發科（2454）股價2日雖有撐，但盤中依舊創下波段低點，其中主因其未來面臨多項挑戰，近期外資頻頻調降目標價，導致股價一度來到1,280元，為3個月來新低。

摩根士丹利（大摩）指出，聯發科於5G SoC市場競爭加劇，除來自美國同業的價格競爭外，中國本土IC設計公司紫光展銳（UniSoC） 的低階5G晶片已被小米（Xiaomi）的紅米（RedMi）系列採用。紫光展銳的T8300晶片採用與聯發科天璣6400相似的台積電（2330）6奈米製程及Arm CPU規格，加劇市場對聯發科2026年5G SoC定價能力的擔憂。

其次，過去市場頻傳聯發科為Meta AI ASIC專案的有力競爭者，但大摩在報告中指出，聯發科贏得專案的機率已從50%下降至低於50%。主因來自博通（Broadcom）強大的技術能力和邁威爾（Marvell）積極的價格競爭。

且由於，輝達（Nvidia）等AI半導體客戶對3奈米製程需求強勁，預計台積電將在2026年對3奈米晶圓價格至少調漲5%。對聯發科構成「雙重打擊」，基於上述壓力，大摩進一步下修聯發科2026年及2027年的整體毛利率預估，分別降至45.8%與44.6%。