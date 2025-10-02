千金股強強滾！雙王同創天價、三檔爭搶后冠 竹陞驚喜破千

美股昨夜續漲，道指與標普500指數雙創新高，台股2日也不落人後，由台積電（2330）寫新天價1,370元領攻，大盤同步攀上26489.79點新高。千金俱樂部也熱鬧滾滾，除了股王信驊（5274）續寫5,580元新高以外，川湖（2059）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）股后爭奪戰也趨於白熱化；此外，半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）也觸及千元天價，首次敲門千金俱樂部。

竹陞科技為半導體智慧化系統整合廠，時逢先進製程及先進封裝技術大躍進，2025年8月合併營收達7,533萬元歷史新高，月增8.9%，已連15個月成長，年增103.5%；前8月營收4.72億元、年增93.2%，改寫同期新高。展望2025年，竹陞掌握關鍵技術，推出產品助客戶達成「智慧製造」目標，預期下半年營收有望逐季成長，業績再創新高。

而緯穎最新公告，將斥資新台幣約22億元在美國德州買廠，新建置產能最快今年第4季投產，並配合既有的墨西哥廠，同步提升對美國客戶出貨優勢。早盤股價一度漲至3,410元反應，短暫登上后位，但鄰近歷史天價3450元有壓，盤中頻頻翻黑。

川湖受惠AI資本支出持續擴張，帶動下游客戶伺服器機架出貨量在GPU以及ASIC領域都將出現顯著增加，加上下一代機架級GPU伺服器的導入，每個GPU的導軌套件美元含量將提升20~30%，將助攻其營運表現。 美系外資亦預期，AI伺服器出貨今年可望持續成長，看好12檔台股，其中對川湖保持正面看法，認為該公司是AI擴散效應的主要受益者之一。

世芯-KY第3季營運仍顯疲弱，不過隨著進入NRE旺季，車用ADAS與加密貨幣專案進入量產，第4季起可望逐步復甦。美系外資對其長線展望維持正向。