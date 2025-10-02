快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

千金股強強滾！雙王同創天價、三檔爭搶后冠 竹陞驚喜破千

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
伺服器管理晶片大廠信驊董事長林鴻明。王郁倫/攝影
伺服器管理晶片大廠信驊董事長林鴻明。王郁倫/攝影

美股昨夜續漲，道指與標普500指數雙創新高，台股2日也不落人後，由台積電（2330）寫新天價1,370元領攻，大盤同步攀上26489.79點新高。千金俱樂部也熱鬧滾滾，除了股王信驊（5274）續寫5,580元新高以外，川湖（2059）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）股后爭奪戰也趨於白熱化；此外，半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）也觸及千元天價，首次敲門千金俱樂部。

竹陞科技為半導體智慧化系統整合廠，時逢先進製程及先進封裝技術大躍進，2025年8月合併營收達7,533萬元歷史新高，月增8.9%，已連15個月成長，年增103.5%；前8月營收4.72億元、年增93.2%，改寫同期新高。展望2025年，竹陞掌握關鍵技術，推出產品助客戶達成「智慧製造」目標，預期下半年營收有望逐季成長，業績再創新高。

而緯穎最新公告，將斥資新台幣約22億元在美國德州買廠，新建置產能最快今年第4季投產，並配合既有的墨西哥廠，同步提升對美國客戶出貨優勢。早盤股價一度漲至3,410元反應，短暫登上后位，但鄰近歷史天價3450元有壓，盤中頻頻翻黑。

川湖受惠AI資本支出持續擴張，帶動下游客戶伺服器機架出貨量在GPU以及ASIC領域都將出現顯著增加，加上下一代機架級GPU伺服器的導入，每個GPU的導軌套件美元含量將提升20~30%，將助攻其營運表現。 美系外資亦預期，AI伺服器出貨今年可望持續成長，看好12檔台股，其中對川湖保持正面看法，認為該公司是AI擴散效應的主要受益者之一。

世芯-KY第3季營運仍顯疲弱，不過隨著進入NRE旺季，車用ADAS與加密貨幣專案進入量產，第4季起可望逐步復甦。美系外資對其長線展望維持正向。

營收

延伸閱讀

緯穎總部大樓新建工程今天動土 看好 AI 產業發展

緯穎科技總部大樓2日開工動土 推動 AI 產業發展

信驊、緯穎 認購聚光

川湖、世芯 四檔搶鏡

相關新聞

美國政府關門掀巨浪？美股創高、美債殖利率下滑 辣媽：市場仍預期2次降息

儘管美國政府正式停擺，美股週三仍表現強勢，S&P 500 和 Nasdaq 100 分別上漲 0.3% 與 0.5%。 美債方面，由於 ADP私人就業數據顯示勞動市場疲弱，市場加碼押注聯準會（Fed）將在本月降息，帶動債券價格上漲、10 年期殖利率回落至 4.10%。 黃金續創歷史新高，美元則持穩。

台股26,000攻防戰開打 法人：強勢格局未變

台股第4季開局火熱但難逃震盪，昨（1）日盤中一度大漲逾500點，惟高檔賣壓湧現，行情急轉直下，終場收當日最低25,982...

台積目標價喊1,600元 專家：現在敲進還不晚

台積電將於16日舉行法說，外資法人紛紛調高目標價。高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長...

千金股強強滾！雙王同創天價、三檔爭搶后冠 竹陞驚喜破千

美股昨夜續漲，道指與標普500指數雙創新高，台股2日也不落人後，由台積電（2330）寫新天價1,370元領攻，大盤同步攀...

台積電法說會在即 內外資齊調目標價、最高上看1,600元

台積電（2330）將於16日召開法說會，受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長，2日股價再寫歷史新天價1,...

不怕美國政府關門、美股收紅！台積電領軍衝新天價 台股再創歷史新高

不怕美國政府關門，美股四大指數1日均收紅，且以費半指數大漲2.0%最高。也讓加權指數2日開高走高，盤中在台積電（2330...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。