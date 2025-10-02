台積電法說會在即 內外資齊調目標價、最高上看1,600元

台積電（2330）將於16日召開法說會，受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長，2日股價再寫歷史新天價1,370元，且近期內外資齊升目標價，其中最高上看1,600元，紛紛看好未來前景。

國內大型法人機構預計，台積電第3季營收9,995億元，季增7.0%，主要受惠新台幣貶值。亦預期毛利率受惠匯率達58.0%，優於財測55.5%-57.5%，展望第4季，台積電將給予營收季持平的展望，因此維持2025年美元營收將年增36.7%的預估，新台幣營收則有望年增30.0%。仍預計第4季營收年增率將開始放緩，至2026年第2季觸底，待N2於2026年下半年量產後年增率方可恢復向上趨勢。

法人表示，受惠AI需求強勁，上修2026年CoWoS產能預估。近期多筆AI相關的大型協議相繼出現，同時樂觀情緒亦反映在供應鏈對2026年規劃。將2026年底CoWoS月產能預估由9.5萬片上調至11萬片，同時持續看好N2自明年首季起量產，預計2026年營收貢獻達14%，對比N3首年貢獻6%。預估2026年資本支出年增8.7%至469億美元，主因美國廠加速擴建與N2投產。

高盛將台積電2025至2027年的預估獲利上調2至9%，目標價上調16.7%到1,600元，重申「買進」評級，主要基於產能及匯率這兩項因素。大摩則將從1,388元上調到1,588元，調幅14.4%，維持「優於大盤」評級。