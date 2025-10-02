快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

不怕美國政府關門、美股收紅！台積電領軍衝新天價 台股再創歷史新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

不怕美國政府關門，美股四大指數1日均收紅，且以費半指數大漲2.0%最高。也讓加權指數2日開高走高，盤中在台積電（2330）最高大漲45元至1,370元歷史新高價位帶動下，台股最高大漲506點至26,489點，同步刷新歷史新高點位。

市場消化近日台積電負面消息，加上GB300伺服器將進入放量階段，加權指數早盤在大型權值股帶動下，站回26,000點整數關卡之上。

由於至下周台股共計僅有五個交易日，加上本周五美布國將公9月非農就業數據，但因為政府關門，經濟數據發布恐延後。

台新投顧表示，長假加上觀望數據公布等因素，預料短線指數將於26,000點附近震盪來測試支撐。操作方面，接近前高位置震盪加劇，AI伺服器相關包含組裝、散熱、電源供應、銅箔基板、記憶體等產業趨勢不變，惟高檔持續有獲利賣壓，拉回找支撐再佈局；紡織、面板、生技等族群，基期低又具題材，短線可留意。

台新投顧指出，輝達GB200伺服器持續出貨，GB300也將進入放量階段，加上明年ASIC伺服器出貨占比將提升，AI基建需求持續，帶動PCB材料升級之餘也使玻纖布需求持續吃緊，近期中國五大指標廠聯合發起反內卷聲明，預期將持續推升玻纖布報價，德宏（5475）、建榮（5340）、富喬（1815）等可續留意。

台積電 美股

延伸閱讀

台積電今帶動大盤最高漲逾500點 法人建議布局這些類股

台股重返五日線後…法人籲「選股不選市」不宜急設高點

有台積電、0050、0056的人都一定很開心！施昇輝：不敢進場、或買錯個股除外

他離職後「All in台積電」豪氣稱：股價不可能跌！苦主自嘲望股興嘆

相關新聞

美國政府關門掀巨浪？美股創高、美債殖利率下滑 辣媽：市場仍預期2次降息

儘管美國政府正式停擺，美股週三仍表現強勢，S&P 500 和 Nasdaq 100 分別上漲 0.3% 與 0.5%。 美債方面，由於 ADP私人就業數據顯示勞動市場疲弱，市場加碼押注聯準會（Fed）將在本月降息，帶動債券價格上漲、10 年期殖利率回落至 4.10%。 黃金續創歷史新高，美元則持穩。

台股26,000攻防戰開打 法人：強勢格局未變

台股第4季開局火熱但難逃震盪，昨（1）日盤中一度大漲逾500點，惟高檔賣壓湧現，行情急轉直下，終場收當日最低25,982...

台積目標價喊1,600元 專家：現在敲進還不晚

台積電將於16日舉行法說，外資法人紛紛調高目標價。高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長...

千金股強強滾！雙王同創天價、三檔爭搶后冠 竹陞驚喜破千

美股昨夜續漲，道指與標普500指數雙創新高，台股2日也不落人後，由台積電（2330）寫新天價1,370元領攻，大盤同步攀...

台積電法說會在即 內外資齊調目標價、最高上看1,600元

台積電（2330）將於16日召開法說會，受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長，2日股價再寫歷史新天價1,...

不怕美國政府關門、美股收紅！台積電領軍衝新天價 台股再創歷史新高

不怕美國政府關門，美股四大指數1日均收紅，且以費半指數大漲2.0%最高。也讓加權指數2日開高走高，盤中在台積電（2330...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。