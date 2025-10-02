不怕美國政府關門、美股收紅！台積電領軍衝新天價 台股再創歷史新高

不怕美國政府關門，美股四大指數1日均收紅，且以費半指數大漲2.0%最高。也讓加權指數2日開高走高，盤中在台積電（2330）最高大漲45元至1,370元歷史新高價位帶動下，台股最高大漲506點至26,489點，同步刷新歷史新高點位。

市場消化近日台積電負面消息，加上GB300伺服器將進入放量階段，加權指數早盤在大型權值股帶動下，站回26,000點整數關卡之上。

由於至下周台股共計僅有五個交易日，加上本周五美布國將公9月非農就業數據，但因為政府關門，經濟數據發布恐延後。

台新投顧表示，長假加上觀望數據公布等因素，預料短線指數將於26,000點附近震盪來測試支撐。操作方面，接近前高位置震盪加劇，AI伺服器相關包含組裝、散熱、電源供應、銅箔基板、記憶體等產業趨勢不變，惟高檔持續有獲利賣壓，拉回找支撐再佈局；紡織、面板、生技等族群，基期低又具題材，短線可留意。

台新投顧指出，輝達GB200伺服器持續出貨，GB300也將進入放量階段，加上明年ASIC伺服器出貨占比將提升，AI基建需求持續，帶動PCB材料升級之餘也使玻纖布需求持續吃緊，近期中國五大指標廠聯合發起反內卷聲明，預期將持續推升玻纖布報價，德宏（5475）、建榮（5340）、富喬（1815）等可續留意。