台積電今帶動大盤最高漲逾500點 法人建議布局這些類股

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電今帶動大盤最高漲逾500點，法人建議布局這些類股。（路透）
台積電今帶動大盤最高漲逾500點，法人建議布局這些類股。（路透）

台股今日一度大漲507點逾500點，最高來到26489.79點，再刷新史上紀錄，護國神山台積電是最大功臣，今天再創1365元新天價。

台積電出現昨日盤後即有每股1435元成交的鉅額交易再創新紀錄，台積電ADR（美國存託憑證）昨夜也勁揚大漲3.29%來到新高價位，均為今天台積電刷新史上新高紀錄的訊號。

在投資策略上，法人也建議，隨著台積電2奈米製程即將量產，有望帶動廠務工程、特用化學、再生晶圓、測試介面等營收動能逐季增強；AI 基建能見度明確，包含高速傳輸材料、高階交換器、電源解決方案等獲得資金高度關注，上述類股逢回可擇優布局；此外，儲存概念如 DRAM、NAND Flash，低基期如ABF載板、被動元件、金屬原物料，也可透過短打方式來回因應。

法人分析，儘管有美國聯邦政府關門的危機，但是美國勞動市場持續降溫，強化聯準會預防性降息方向，加上輝瑞與川普政府達成協議，這也使得投資人對政府關門顯得淡定，週三道瓊上漲0.09%，那指上漲0.42%，費半上漲2.05%。

展望後市，法人也提醒，畢竟台股邁入26000點大關新里程碑的同時，季線正乖離一度拉開至9.6%，創下今年5月以來最大差距，歷史經驗均會面臨校正回歸模式；此外，指數創高卻伴隨騰落指標下滑的背離走勢，籌碼流向則出現投信連賣但融資大增的發展。整體而言，短線大盤進入價漲量縮格局，類股快速輪動與獲利了結心態將限制上檔空間，由於操作難度提高，投資人應嚴控持股水位。

法人也指出，台股月K線連五紅，但合計66%上市櫃公司股價仍位於年線下方，突顯盤勢由電子權值股與AI供應鏈主導，連動到投資策略中。

美國政府關門掀巨浪？美股創高、美債殖利率下滑 辣媽：市場仍預期2次降息

儘管美國政府正式停擺，美股週三仍表現強勢，S&P 500 和 Nasdaq 100 分別上漲 0.3% 與 0.5%。 美債方面，由於 ADP私人就業數據顯示勞動市場疲弱，市場加碼押注聯準會（Fed）將在本月降息，帶動債券價格上漲、10 年期殖利率回落至 4.10%。 黃金續創歷史新高，美元則持穩。

台股26,000攻防戰開打 法人：強勢格局未變

台股第4季開局火熱但難逃震盪，昨（1）日盤中一度大漲逾500點，惟高檔賣壓湧現，行情急轉直下，終場收當日最低25,982...

台積目標價喊1,600元 專家：現在敲進還不晚

台積電將於16日舉行法說，外資法人紛紛調高目標價。高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長...

千金股強強滾！雙王同創天價、三檔爭搶后冠 竹陞驚喜破千

美股昨夜續漲，道指與標普500指數雙創新高，台股2日也不落人後，由台積電（2330）寫新天價1,370元領攻，大盤同步攀...

台積電法說會在即 內外資齊調目標價、最高上看1,600元

台積電（2330）將於16日召開法說會，受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長，2日股價再寫歷史新天價1,...

不怕美國政府關門、美股收紅！台積電領軍衝新天價 台股再創歷史新高

不怕美國政府關門，美股四大指數1日均收紅，且以費半指數大漲2.0%最高。也讓加權指數2日開高走高，盤中在台積電（2330...

