台積電今帶動大盤最高漲逾500點 法人建議布局這些類股
台股今日一度大漲507點逾500點，最高來到26489.79點，再刷新史上紀錄，護國神山台積電是最大功臣，今天再創1365元新天價。
台積電出現昨日盤後即有每股1435元成交的鉅額交易再創新紀錄，台積電ADR（美國存託憑證）昨夜也勁揚大漲3.29%來到新高價位，均為今天台積電刷新史上新高紀錄的訊號。
在投資策略上，法人也建議，隨著台積電2奈米製程即將量產，有望帶動廠務工程、特用化學、再生晶圓、測試介面等營收動能逐季增強；AI 基建能見度明確，包含高速傳輸材料、高階交換器、電源解決方案等獲得資金高度關注，上述類股逢回可擇優布局；此外，儲存概念如 DRAM、NAND Flash，低基期如ABF載板、被動元件、金屬原物料，也可透過短打方式來回因應。
法人分析，儘管有美國聯邦政府關門的危機，但是美國勞動市場持續降溫，強化聯準會預防性降息方向，加上輝瑞與川普政府達成協議，這也使得投資人對政府關門顯得淡定，週三道瓊上漲0.09%，那指上漲0.42%，費半上漲2.05%。
展望後市，法人也提醒，畢竟台股邁入26000點大關新里程碑的同時，季線正乖離一度拉開至9.6%，創下今年5月以來最大差距，歷史經驗均會面臨校正回歸模式；此外，指數創高卻伴隨騰落指標下滑的背離走勢，籌碼流向則出現投信連賣但融資大增的發展。整體而言，短線大盤進入價漲量縮格局，類股快速輪動與獲利了結心態將限制上檔空間，由於操作難度提高，投資人應嚴控持股水位。
法人也指出，台股月K線連五紅，但合計66%上市櫃公司股價仍位於年線下方，突顯盤勢由電子權值股與AI供應鏈主導，連動到投資策略中。
