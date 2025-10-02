快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

逢高出脫！聯強、神達處分新聚思科技持股

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯華神通集團旗下聯強（2347）、神達（3706）2日雙雙公告，董事會決定處分新聚思科技（TD SYNNEX CORP.）持股，兩家合計在不超過700,119股範圍內處分之。聯強、神達皆指出，本次處分為出售（透過其他綜合損益按公允價值衡量之）金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利。

新聚思1日在美股收在164.39美元，上漲0.68美元，漲幅0.42%。

聯強代子公司PEER DEVELOPMENTS LTD.公告，董事會決定處分TD SYNNEX CORP.股票，董事會通過在不超過398,017股範圍內處分之。聯強指出，主要是為充實營運資金。

聯強表示，本次處分為出售（透過其他綜合損益按公允價值衡量之）金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利。

神達亦代子公司Silver Star Developments Limited（SSDL）公告，董事會決議處分TD Synnex Corp.股票，董事會通過在不超過302,102股範圍內，且每股不低於美金160元處分之。神達指出，主要為活化集團資金。

神達表示，本次處分為出售（透過其他綜合損益按公允價值衡量之）金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利，權益影響數待交易完成後再行公告。

美國政府關門掀巨浪？美股創高、美債殖利率下滑 辣媽：市場仍預期2次降息

儘管美國政府正式停擺，美股週三仍表現強勢，S&P 500 和 Nasdaq 100 分別上漲 0.3% 與 0.5%。 美債方面，由於 ADP私人就業數據顯示勞動市場疲弱，市場加碼押注聯準會（Fed）將在本月降息，帶動債券價格上漲、10 年期殖利率回落至 4.10%。 黃金續創歷史新高，美元則持穩。

台股26,000攻防戰開打 法人：強勢格局未變

台股第4季開局火熱但難逃震盪，昨（1）日盤中一度大漲逾500點，惟高檔賣壓湧現，行情急轉直下，終場收當日最低25,982...

台積目標價喊1,600元 專家：現在敲進還不晚

台積電將於16日舉行法說，外資法人紛紛調高目標價。高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長...

台積電飆1,365元天價！市值攀高至35.39兆 貢獻大盤335點

台積電（2330）ADR周三大漲3.3%，收288.47美元，寫下歷史新高，較台北交易溢價高達32.6%；台積電早盤以1...

威剛每股32元公開收購 力肯跳空漲停逾1.8萬張排隊等著買、威剛也飆漲

記憶體模組廠威剛（3260）宣布以每股32元公開收購氣動釘槍代工廠力肯（1570）1.8萬張至3.6萬張股票，兩家公司股...

美光勁揚8.9%點火！記憶體族群聯袂強攻 3強接力衝漲停

美股四大指數昨夜整齊收高，道指與標普500指數連袂寫天價，激勵台積電（2330）2日開高後旋即大漲40元、追平歷史最高價...

