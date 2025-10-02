逢高出脫！聯強、神達處分新聚思科技持股
聯華神通集團旗下聯強（2347）、神達（3706）2日雙雙公告，董事會決定處分新聚思科技（TD SYNNEX CORP.）持股，兩家合計在不超過700,119股範圍內處分之。聯強、神達皆指出，本次處分為出售（透過其他綜合損益按公允價值衡量之）金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利。
新聚思1日在美股收在164.39美元，上漲0.68美元，漲幅0.42%。
聯強代子公司PEER DEVELOPMENTS LTD.公告，董事會決定處分TD SYNNEX CORP.股票，董事會通過在不超過398,017股範圍內處分之。聯強指出，主要是為充實營運資金。
聯強表示，本次處分為出售（透過其他綜合損益按公允價值衡量之）金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利。
神達亦代子公司Silver Star Developments Limited（SSDL）公告，董事會決議處分TD Synnex Corp.股票，董事會通過在不超過302,102股範圍內，且每股不低於美金160元處分之。神達指出，主要為活化集團資金。
神達表示，本次處分為出售（透過其他綜合損益按公允價值衡量之）金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利，權益影響數待交易完成後再行公告。
