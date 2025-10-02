台積電飆1,365元天價！市值攀高至35.39兆 貢獻大盤335點

台積電（2330）ADR周三大漲3.3%，收288.47美元，寫下歷史新高，較台北交易溢價高達32.6%；台積電早盤以1,360元開高後走高，盤中衝達1,365元，創下天價紀錄，市值飆升至35.39兆元，影響大盤指數約335點。

台積電預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望；根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

外資在法說會前上調台積電目標價，二家美系外資已發出調高目標價的報告，其中一家將台積電目標價從1,370元調高到1,600元，重申「買進」評等；另一家將台積電目標價從1,388元上調到1,588元，維持「優於大盤」評等。

台積電2日以1,360元開高，一度衝達1,365元，上漲40元，再創歷史新高，市值也飆上新高紀錄。