威剛每股32元公開收購 力肯跳空漲停逾1.8萬張排隊等著買、威剛也飆漲

記憶體模組廠威剛（3260）宣布以每股32元公開收購氣動釘槍代工廠力肯（1570）1.8萬張至3.6萬張股票，兩家公司股價2日同步大漲，力肯跳空以漲停31.65元開出後鎖死，排隊買單超過1.8萬張，威剛也是大漲表現。

威剛將自2日起至10月21日，以每股32元公開收購力肯，以預計收購數量推算，約相當於34.9%至69.9%股權，最高將斥資約11.5億元，強化在電動車的布局。

力肯1983年創立，股本約5.5億元，為專攻氣動釘槍的代工廠，產品涵蓋氣動工具、手動工具、電動工具、機械與相關零組件。2024年營收比重中，氣動打釘槍占83%，零組件占17%。

受美國對等關稅政策衝擊客戶下單影響，力肯今年上半年稅後純益2,200萬元，年減58.4%，每股純益0.43元；累計今年前8月合併營收3.9億元，年減25.2%。

威剛早盤以166.5元開出，一度拉升至170.5元，盤中漲幅逾6%；力肯則是跳空以漲停31.65元開出後鎖死，逾1.8萬張漲停及市價買單排隊等。