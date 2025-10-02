快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

美光勁揚8.9%點火！記憶體族群聯袂強攻 3強接力衝漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

美股四大指數昨夜整齊收高，道指與標普500指數連袂寫天價，激勵台積電（2330）2日開高後旋即大漲40元、追平歷史最高價1365元，台股同步飆升506.88點、改寫歷新高紀錄26489.79點。記憶體族群也在美光昨夜飆升8.86%激勵下，由群聯（8299）跳空漲停、廣穎（4973）、商丞（8277）快攻漲停打前鋒，華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、宇瞻（8271）、威剛（3260）等聯袂強攻，而人氣王力積電（6770）開盤10分鐘之內，成交量已突破9.1萬張，股價叩關30.1元，整體多頭氣勢相當旺盛。

據研調機構集邦科技9月底公布的數據，全球DRAM製造商平均庫存於第三季末降至僅3.3週，創下歷史新低，甚至低於2018年半導體「超級周期」期間3至4週的水準。

隨著AI應用快速擴張，高頻寬記憶體（HBM）需求持續飆升，不少記憶體大廠正將既有DRAM產能轉向HBM生產，導致標準DRAM供給大幅收縮。正值資料中心伺服器汰換周期，需求同步放大，更推升市場缺口。

在價格面上，集邦報價顯示，PC用DDR4 8Gb價格已漲至6.3美元，創下今年高點；最新一代DDR5 16Gb則達7.5美元，部分研究機構甚至指出漲幅已達兩倍。由於供需失衡加劇，市場傳出三星與SK海力士計畫進一步調漲DRAM及NAND產品報價。

展望後市，半導體熱潮短期內料將延續。三星、SK海力士與美光三大記憶體巨頭均將研發重心放在下一代HBM4技術，並將搭載於輝達（NVIDIA）下一代AI加速器Rubin平台。此舉將進一步壓縮標準DRAM的產量，勢必推升記憶體市場的供需緊張局勢。

記憶體 DRAM 群聯 廣穎 華邦電 南亞科 威剛

延伸閱讀

OpenAI結盟三星、SK海力士 協助推動星際之門計畫

力積電（6770）爆量攻上漲停！網嗨：上看100現在隨便買隨便賺

「超級周期」 來了！南韓晶片雙雄市值暴增千億美元後 可望續漲

韓媒：SK海力士兩年內將增購20台新機台 將EUV數量增加一倍

相關新聞

美國政府關門掀巨浪？美股創高、美債殖利率下滑 辣媽：市場仍預期2次降息

儘管美國政府正式停擺，美股週三仍表現強勢，S&P 500 和 Nasdaq 100 分別上漲 0.3% 與 0.5%。 美債方面，由於 ADP私人就業數據顯示勞動市場疲弱，市場加碼押注聯準會（Fed）將在本月降息，帶動債券價格上漲、10 年期殖利率回落至 4.10%。 黃金續創歷史新高，美元則持穩。

台股26,000攻防戰開打 法人：強勢格局未變

台股第4季開局火熱但難逃震盪，昨（1）日盤中一度大漲逾500點，惟高檔賣壓湧現，行情急轉直下，終場收當日最低25,982...

台積目標價喊1,600元 專家：現在敲進還不晚

台積電將於16日舉行法說，外資法人紛紛調高目標價。高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長...

台積電飆1,365元天價！市值攀高至35.39兆 貢獻大盤335點

台積電（2330）ADR周三大漲3.3%，收288.47美元，寫下歷史新高，較台北交易溢價高達32.6%；台積電早盤以1...

威剛每股32元公開收購 力肯跳空漲停逾1.8萬張排隊等著買、威剛也飆漲

記憶體模組廠威剛（3260）宣布以每股32元公開收購氣動釘槍代工廠力肯（1570）1.8萬張至3.6萬張股票，兩家公司股...

美光勁揚8.9%點火！記憶體族群聯袂強攻 3強接力衝漲停

美股四大指數昨夜整齊收高，道指與標普500指數連袂寫天價，激勵台積電（2330）2日開高後旋即大漲40元、追平歷史最高價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。