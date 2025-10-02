美光勁揚8.9%點火！記憶體族群聯袂強攻 3強接力衝漲停

美股四大指數昨夜整齊收高，道指與標普500指數連袂寫天價，激勵台積電（2330）2日開高後旋即大漲40元、追平歷史最高價1365元，台股同步飆升506.88點、改寫歷新高紀錄26489.79點。記憶體族群也在美光昨夜飆升8.86%激勵下，由群聯（8299）跳空漲停、廣穎（4973）、商丞（8277）快攻漲停打前鋒，華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、宇瞻（8271）、威剛（3260）等聯袂強攻，而人氣王力積電（6770）開盤10分鐘之內，成交量已突破9.1萬張，股價叩關30.1元，整體多頭氣勢相當旺盛。

據研調機構集邦科技9月底公布的數據，全球DRAM製造商平均庫存於第三季末降至僅3.3週，創下歷史新低，甚至低於2018年半導體「超級周期」期間3至4週的水準。

隨著AI應用快速擴張，高頻寬記憶體（HBM）需求持續飆升，不少記憶體大廠正將既有DRAM產能轉向HBM生產，導致標準DRAM供給大幅收縮。正值資料中心伺服器汰換周期，需求同步放大，更推升市場缺口。

在價格面上，集邦報價顯示，PC用DDR4 8Gb價格已漲至6.3美元，創下今年高點；最新一代DDR5 16Gb則達7.5美元，部分研究機構甚至指出漲幅已達兩倍。由於供需失衡加劇，市場傳出三星與SK海力士計畫進一步調漲DRAM及NAND產品報價。

展望後市，半導體熱潮短期內料將延續。三星、SK海力士與美光三大記憶體巨頭均將研發重心放在下一代HBM4技術，並將搭載於輝達（NVIDIA）下一代AI加速器Rubin平台。此舉將進一步壓縮標準DRAM的產量，勢必推升記憶體市場的供需緊張局勢。