美國政府關門掀巨浪？美股創高、美債殖利率下滑 辣媽：市場仍預期2次降息
美股創高 美債殖利率下滑
儘管美國政府正式停擺，美股週三仍表現強勢，S&P 500 和 Nasdaq 100 分別上漲 0.3% 與 0.5%。
美債方面，由於 ADP私人就業數據顯示勞動市場疲弱，市場加碼押注聯準會（Fed）將在本月降息，帶動債券價格上漲、10 年期殖利率回落至 4.10%。
黃金續創歷史新高，美元則持穩。
接著說明ADP 報告：
9月私人企業就業人數意外減少32,000 人（預期為增加45,000）
8月數據也遭大幅下修，從+54,000 → -3,000
因政府停擺，原訂本週五公布的官方「非農就業報告」將延遲，讓ADP等私營數據變得更加關鍵。市場目前預期：今年仍可能有兩次降息。
政府停擺延續 評級風險升溫
政府關門原因：共和黨主導的參議院否決了臨時撥款案，並阻止民主黨延長健保補貼的提案。
川普表態：若停擺持續，將考慮永久裁員，引發勞動市場信心下滑疑慮。
Milken Institute 經濟學家 William Lee 表示，過往停擺影響有限，但這次雙方都重要策略考量，會擔心拖延更久並擴大實體影響。
市場投資人已經開始擔心，政府部門停擺 可能會造成美國信用評級再次被調降的風險。 雖然目前看來機會不高，但仍需觀察後續發展。
