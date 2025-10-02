台股開盤大漲再創新高 台積電勁揚逾2.5%、早盤攻上1,365元同創新高

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股2日開盤指數上漲409.4點，開盤指數為26,392.31點，隨後持續走高到26,489點再創新高。圖／本報資料照片
台股2日開盤指數上漲409.4點，開盤指數為26,392.31點，隨後持續走高到26,489點再創新高。圖／本報資料照片

台股2日開盤指數上漲409.4點，開盤指數為26,392.31點，隨後持續走高到26,489點再創新高。台積電（2330）開盤價1,360元，上漲35元、漲幅2.6%。

群益投顧表示，指數連二漲重返所有均線之上，短線技術面蓄朝正向發展，在台積電率先翻多領軍下，有利進一步挑戰前波高點。以短線技術面轉強標的為主，參考短期均線變化操作因應。

操作題材可留意：

1.GB300第4季放量，PCB上游多頭回神─輝達GB300第4季起開始放量出貨，由於傳輸速度持續提升，對耗損要求提高,PCB材料用量增加且規格升級，銅箔基板將採用新一代M8材料，高階玻纖布供不應求狀況暫時無解，相關業者將再迎來另一波的成⻑動能。

2.美部署低價無人機，台國家隊可望受惠─華爾街日報報導美國五角大廈重新調整拜登時期的計畫，打算加快部署大量低價智慧無人機，目的要遏阻中國軍事擴張，非紅鏈是必要條件，漢翔（2634）日前與美國國防科技公司Shield AI簽署合作協議，打造一條龍先進無人系統生態系，國家隊成員可望受惠。

周三（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,441.10點，上漲43.21點、漲幅0.09%；S&P500指數上漲0.34%；那斯達克指數上漲0.42%；費半指數上漲2.05%。台積電ADR漲3.29%。

三大法人周集中市場合計買超165.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超126.6億元，投信買超6.3億元，自營商（自行買賣）買超30.7億元，自營商（避險）買超2.2億元。

永豐（1907）期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加518口至72口，其中，外資淨空單增加419口至22,349口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加146口至4,801口。

選擇權未平倉量部分，10月W1大量區買權OI落在26,050點，賣權最大OI落在26,000點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在25,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.34上升至1.4。VIX指數上升0.74至22.67。外資台指期買權淨金額1.95億元 ; 賣權淨金額0.42億元。整體選擇權籌碼面中性。

台積電 外資

相關新聞

美國政府關門掀巨浪？美股創高、美債殖利率下滑 辣媽：市場仍預期2次降息

儘管美國政府正式停擺，美股週三仍表現強勢，S&P 500 和 Nasdaq 100 分別上漲 0.3% 與 0.5%。 美債方面，由於 ADP私人就業數據顯示勞動市場疲弱，市場加碼押注聯準會（Fed）將在本月降息，帶動債券價格上漲、10 年期殖利率回落至 4.10%。 黃金續創歷史新高，美元則持穩。

台股26,000攻防戰開打 法人：強勢格局未變

台股第4季開局火熱但難逃震盪，昨（1）日盤中一度大漲逾500點，惟高檔賣壓湧現，行情急轉直下，終場收當日最低25,982...

台積目標價喊1,600元 專家：現在敲進還不晚

台積電將於16日舉行法說，外資法人紛紛調高目標價。高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長...

台積電飆1,365元天價！市值攀高至35.39兆 貢獻大盤335點

台積電（2330）ADR周三大漲3.3%，收288.47美元，寫下歷史新高，較台北交易溢價高達32.6%；台積電早盤以1...

威剛每股32元公開收購 力肯跳空漲停逾1.8萬張排隊等著買、威剛也飆漲

記憶體模組廠威剛（3260）宣布以每股32元公開收購氣動釘槍代工廠力肯（1570）1.8萬張至3.6萬張股票，兩家公司股...

美光勁揚8.9%點火！記憶體族群聯袂強攻 3強接力衝漲停

美股四大指數昨夜整齊收高，道指與標普500指數連袂寫天價，激勵台積電（2330）2日開高後旋即大漲40元、追平歷史最高價...

