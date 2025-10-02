快訊

北捷婦逼讓位被踹飛！吳鳳讚「台人較溫柔易被欺負」曝外國人反應：絕對反擊

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

Instagram傳災情！貼文文字全消失 解決方案曝光趕快試

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期夜盤飆漲378點 今日開盤該追？法人揭「擁抱泡沫」四大選股策略

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。本報系資料照
台股示意圖。本報系資料照

上周台股經歷大幅震盪後，隨即展現驚人的反彈力道，且台指期夜盤1日勁揚378點，隨著台積電ADR大漲逾3％跟著飆上26,421點。面對市場「驚驚漲」的氛圍，法人獻策建議投資人目前應採取「擁抱泡沫，直到破裂為止」的策略，並強調當前是選股勝於選市的黃金時期。

法人觀察，在全球缺乏重大利空，且資金面仍充裕的背景下，台股多頭氣勢依然強勁。儘管短線波動加劇，但整體結構健康，建議投資人可將持股比重維持在五成左右，既能參與上漲行情，也保有應對修正的彈性。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等法人指出，建議以四大選股策略，協助投資人精準布局：一、內資法人同步買進法：內資法人的動向是觀察市場共識的最佳指標。篩選近一個月以來，投信與自營商同步買進的標的，入列清單包括：華邦電（2344）、緯創（3231）、南亞科（2408）、鴻海（2317）、精誠科（6191）、達麗（6177）、興富發（2542）、威剛（3260）、原相（3227）等。

二、外資鎖碼OTC股：外資在集中市場偏愛權值大型股，但其在上櫃（OTC）市場買進的標的往往更具股價活力；部分中小型股甚至可能有假外資操作的現象，使其股價表現更為活潑，篩選近兩周外資買進上櫃股，包括：威剛（3260）、環球晶（6488）、世界（5347）、欣銓（3264）、精材（3374）、雙鴻（3324）、正德（2641）等入列。

三、融資增幅助漲法：融資餘額增加代表資金積極投入，是股價上漲的助推力。近兩周融資增加顯著的個股有：力積電（6770）、華邦電、仁寶（2324）、緯創、群創（3481）、國巨（2327）等。

四、觀察多空對鎖，判斷主力心態：值得注意的是，部分熱門股如力積電、華邦電等，近兩周出現融資與融券同時增加的「多空對鎖」現象。法人解讀可以視為主力資金高度控盤的訊號，股價往往走出波段強勢噴出；同時，在市場修正時，主力也能利用空單進行避險、雙向獲利，顯示其對該股票後市的信心與操作靈活性。

外資 華邦電 台指期 台股

延伸閱讀

台指期夜盤逆流而上 無畏美政府關門、美股電子盤跌

台指期夜盤再度挑戰26000點大關 5日線附近攻防激烈

PCE打敗川普「萬萬稅」 美股、台指期夜盤先漲再說

美股電子盤反彈 台指期夜盤以盤待變

相關新聞

台股26,000攻防戰開打 法人：強勢格局未變

台股第4季開局火熱但難逃震盪，昨（1）日盤中一度大漲逾500點，惟高檔賣壓湧現，行情急轉直下，終場收當日最低25,982...

台積目標價喊1,600元 專家：現在敲進還不晚

台積電將於16日舉行法說，外資法人紛紛調高目標價。高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長...

台股開盤大漲再創新高 台積電勁揚逾2.5%、早盤攻上1,365元同創新高

台股2日開盤指數上漲409.4點，開盤指數為26,392.31點，隨後持續走高到26,489點再創新高。台積電（2330...

台指期夜盤飆漲378點 今日開盤該追？法人揭「擁抱泡沫」四大選股策略

上周台股經歷大幅震盪後，隨即展現驚人的反彈力道，且台指期夜盤1日勁揚378點，隨著台積電ADR大漲逾3％跟著飆上26,4...

台積電盤後鉅額交易價 衝1,435

台股10月開門紅，台積電在本月第一個交易日也再傳喜訊，昨（1）日盤後鉅額交易價格飆上1,435元、連兩個交易日刷新歷史新...

就市論勢／晶片、關鍵零組件 聚光

近期干擾市場變數有美國商務部提出台美晶片生產五五分議題，使台灣先進製造晶片生產地位遭受衝擊；加上美國政府確定關門，經濟數據發布時間遞延，增添市場不確定性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。