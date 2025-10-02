台積電盤後鉅額交易價 衝1,435

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股10月開門紅，台積電（2330）在本月第一個交易日也再傳喜訊，昨（1）日盤後鉅額交易價格飆上1,435元、連兩個交易日刷新歷史新高價，該筆鉅額配對有11張、總金額達1,578.5萬元。

儘管台積電昨日股價開高走低、收在最低點的1,325元，但仍站回所有均線之上，與鉅額交易最高價差距110元，若換算成漲點為908點空間，加權指數上看26,890點，目標價距離昨日更加接近27,000大關。

法人分析，台積電連續兩日刷新盤後鉅額配對交易的歷史新高價，意味著多頭作價行情持續火熱，可作為後市行情參考指標之一。

加權指數昨日盤中一度衝上26,325點，短線雖遇當沖、獲利了結賣壓，終場失守26K，但指數回補日前黑K棒缺口，多頭成功化解短線修正危機。

據統計，台積電昨日鉅額交易共有十筆，成交價介於1,308.95元至1,435元，總成交張數為1,383張，總成交金額則縮小至18.43億餘元，加權平均價格則為1,332.94元，仍小幅高於昨日收盤價1,325元。

台積電9月30日、10月1日盤後鉅額交易連二天見到漲停價，昨日刷新成為歷史第一高價的盤後鉅額配對買賣為1,435元；第二高為9月30日的1,430元，第三高則是今年9月17日與19日的1,405元，前三高排名均墊高至1,400元以上，替現貨價格指路。

台積電

