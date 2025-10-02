台積目標價喊1,600元 專家：現在敲進還不晚

台積電（2330）將於16日舉行法說，外資法人紛紛調高目標價。高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長，將台積電目標價從1,370元調高到1,600元，與花旗證券相同；摩根士丹利證券（大摩）則將台積電目標價從1,388元上調到1,588元。

台積電憑藉全球最大半導體製造商地位，股價近來表現亮眼，4月初觸底以來已漲近七成，ADR更幾乎翻倍。頂尖投資人沃特斯（Stefon Walters）表示，對想敲進台積電股票的人而言，現在還不算太晚。

外資看台積電

沃特斯是享有五星級評價的投資人，在金融科技公司TipRanks追蹤的股票專家名列前2%。他預期台積電股價可能繼續上攻，未來數年AI基礎設施支出預料將綿延不絕是主因。

依照慣例，在台積電法說前，也是多家外資調高目標價的「旺季」。高盛將台積電2025至2027年的預估獲利上調2%至9%，目標價上調16.7%到1,600元，重申「買進」評級，主要基於產能及匯率這兩項因素。

高盛半導體產業分析師呂昆霖認為，首先，台積電2027年2奈米產能將提升，主因智慧型手機／高效能運算以外的第二波2奈米客戶需求強勁成長。其次，高盛將新台幣匯率假設由29元上調至30元，將有利台積電的營收及毛利率。

呂昆霖指出，整體來看，2027年將是台積電成長再加速的一年，因此將台積電2026年美元營收年增率從20.1%下調到18.9%，但將2027年營收年增率從15.7%大幅上調到20.4%；2026年的毛利率從57.9%上調到58.2%，2027年毛利率則從57.4%調高到58.2%。

台積是大摩在大中華半導體族群首選個股，上調標價14.4%，維持「優於大盤」。