台股26,000攻防戰開打 法人：強勢格局未變

經濟日報／ 記者崔馨方黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股第4季開局火熱但難逃震盪，昨（1）日盤中一度大漲逾500點，惟高檔賣壓湧現，行情急轉直下，終場收當日最低25,982點、漲162點，走勢「虎頭蛇尾」，留下一根站穩5日線的黑K棒，成交量微增至4,688.4億元，26,000點大關已成多空攻防戰場。

台股昨天以跳空大漲258點開出，站上5日線，台積電（2330）、鴻海、台達電及AI概念股領頭衝，指數一度衝最高至26,325點，大漲505點。不過，權值股買盤後繼無力，大盤自高點回檔超過300點，終場指數收在當日最低點；櫃買市場同樣開高走低，終場收261點，跌0.05點。

台股1日觀盤重點與後市展望
富世達、奇鋐昨天股價重新站回千元大關，分別以1,015元、1,025元收市，使得整體千金股增至23檔。股王信驊盤中衝上5,465元新天價，表現吸睛，終場收5,200元、漲150元。

三大法人昨日合計買超165.9億元。其中外資買超126.6億元，連二買，累計買超192.1億元；投信買超6.3億元，連二買，累計買超13.3億元；自營商買超32.9億元，連二買，累積買超92.9億元。不過，八大公股行庫賣超27.6億元，由買轉賣。

台股昨日盤中雖仍見到開高走低、留上影線的「懼高症」跡象，但指數迅速站回5日線上，強勢格局未變。面對市場「驚驚漲」的氛圍，法人建議投資人採取「擁抱泡沫，直到破裂為止」策略，並強調當前是選股勝於選市的黃金時期。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等專家建議四大選股策略，包括一、內資法人選股法：內資法人動向是觀察市場共識的最佳指標；二、外資買進的櫃買股票。

三、近一個月融資增加的標的；四、觀察多空對鎖，判斷主力心態。

