上市公司買回庫藏股 36家執行率低於50%股票全曝光

臺灣證券交易所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，根據公告，自113年10月1日起至114年9月30日止，執行率未達五成的公司有36家，總計37筆案件。

這36家公司包括：榮成（1909）、大武山（6952）、南紡（1440）、台郡（6269）、南染（1410）、巨鎧精密-創（2254）、金興精密（7732）、晉弘（6796）、金萬林-創（6645）、台虹（8039）、嘉基（6715）、光聖（6442）、虹冠電（3257）、鼎炫-KY（8499）、虎山（7736）、中台（6923）、瑞儀（6176）、建準（2421）、彰源（2030）、嘉泥（1103）、雲豹能源（6869）、中磊（5388）、定穎投控（3715）、麗清（3346）、藍天（2362）、光寶科（2301）、南港（2101）、和大（1536）、保瑞（6472）、華晶科（3059）、京城（2524）、新產（2850）、燁輝（2023）、澤米（6742）、全訊（5222）、競國（6108）。其中，榮成在這一年間向證交所申報過2次庫藏股，但執行率均未達一半。

證交所強調，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。而執行庫藏股原因包括穩定股價、維護信用、提升每股純益（EPS）、作為員工獎勵，及用於資本運作與抵禦敵意併購等。

證交所也說，114年10月1日彙整，上市公司執行買回庫藏股計有158件（122家公司），已期限屆滿或執行完畢或終止執行的件數計有145件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有42件；買回庫藏股執行率低於50%者計有37件。

相關資訊投資人得自公開資訊觀測站「彙總報表」→「股權變動/證券發行」→「有價證券」→「國內有價證券」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t35sc09）