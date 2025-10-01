高盛、大摩齊喊多！台積電法說會在即 目標價上看1,600元

台積電（2330）將於16日舉行法說，外資法人紛紛調高目標價。高盛證券看好台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁，2027年將加速成長，將台積電目標價從1,370元調高到1,600元。摩根士丹利證券（大摩）則將台積電目標價從1,388元上調到1,588元。

依照慣例，在台積電法說前，也是多家外資調高目標價的「旺季」。高盛將台積電2025至2027年的預估獲利上調2至9%，目標價上調16.7%到1,600元，重申「買進」評級，主要基於產能及匯率這兩項因素。

高盛認為，首先，台積電2027年2奈米產能將提升，主要是因為智慧型手機/高效能運算（HPC）以外的第二波2奈米客戶需求強勁成長。其次，高盛將新台幣匯率假設由1美元兌新台幣29元上調至30元，預期將有利於台積電的營收及毛利率。

高盛將台積電2027年2奈米預估產能從99萬片上調到123萬片，出貨量從78萬片上修至99萬片，將2026年預估資本支出從420億美元微幅調升至440億美元，以反映2奈米產能提高。至於台積電2025至2027年CoWoS出貨量與產能，則維持預估值不變。

高盛指出，整體來看，2027年將是台積電成長再加速的一年，延續2026年約18.9%（以美元計）的營收年增率。高盛將台積電2026年營收年增率從20.1%下調到18.9%，但將2027年營收年增率從15.7%大幅上調到20.4%；2026年的毛利率從57.9%上調到58.2%，2027年毛利率則從57.4%調高到58.2%。

台積電是大摩在大中華半導體族群的首選個股。大摩上調台積電目標價14.4%，維持「優於大盤」評級。大摩預期台積電第4季營收及毛利率可望優於指引，主要也是受惠於AI需求強勁及匯率穩定。

大摩最近發布供應鏈追蹤報告表示，AI特殊應用IC（ASIC）與AI繪圖處理器（GPU）的強勁成長動能將持續至2026年，CoWoS的2026年預估產能則從9萬片上調至10萬片。輝達（NVIDIA）的Rubin晶片可能使用3奈米，將導致台積電3奈米供應短缺，因此2026年3奈米價格可能至少調漲5%。

大摩預估台積電第4季美元營收將持平或季增，優於市場普遍預期的季減5%至10%；2025年全年營收將年增33%，毛利率為58.5%；16日的法說將聚焦AI需求、漲價及整體需求復甦。