就市論勢／晶片、關鍵零組件 聚光

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

近期干擾市場變數有美國商務部提出台美晶片生產五五分議題，使台灣先進製造晶片生產地位遭受衝擊；加上美國政府確定關門，經濟數據發布時間遞延，增添市場不確定性。

台股昨（1）日開盤氣勢如虹，一度衝上26,325點，惟盤中美國政府關門消息影響，加上賣壓出籠，尾盤失守26,000點，終場漲勢收斂至162點，漲幅0.6%，收在25,982點，成交金額約4,688億元。

台股自9月24日寫下26,394點歷史新高後，多次上演盤中劇烈震盪超過300點，反映多空高檔激烈交鋒。從技術面看，周二逢季底、月底，股價站上10日均線，10月第一天盤中接力一度突破空方缺口上緣壓力26,023點後回弱，惟籌碼面呈現緩步升溫態勢，近期融資餘額持續上揚至逾2,700億元，研判台股多頭架構不變，短期整理後有望蓄勢上攻。

投資建議

OpenAI執行長奧特曼近日低調抵台密訪台積電（2330）及鴻海，市場傳聞與「星際之門」AI基建計畫有關，若台廠指標龍頭能順利取得「星際之門」訂單，代表台灣AI供應鏈再度擴張版圖，藉由國家層級AI基礎建設合作模式，掌握前沿AI模型需求方向，可望推升AI產業發展及相關類股後市表現。

操作策略上建議持股汰弱留強，主要配置於AI基礎設施核心類股，持續看好晶片與關鍵零組件兩大族群，晶片主要留意記憶體、晶片設計、半導體先進製程，關鍵零組件則聚焦散熱、PCB、CCL與ABF載板，資金輪動整理之際，把握股價修正，資金逢低換股布局。

AI 晶片 美國商務部

