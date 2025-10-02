兆豐證「兆好Bond」 存債利器

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
兆豐證券「兆好Bond」，提供小額投資人享有避險工具，20檔小額債券，投資人皆能以1,000美元輕鬆「存債」，掌握降息良機。兆豐證／提供
兆豐證券「兆好Bond」，提供小額投資人享有避險工具，20檔小額債券，投資人皆能以1,000美元輕鬆「存債」，掌握降息良機。兆豐證／提供

美聯準會（Fed）9月會議降息1碼，聯邦基金利率目標區間下調為4％至4.25%，為2024年12月以來首次降息。最新聯邦基金利率期貨（FedWatch）顯示，年底前還有10及12月兩次利率會議。市場預期Fed年底前還有降息空間，且明年仍有機會繼續降息，債市有望迎來新的投資契機。

兆豐證券表示，投資等級債可望受惠於降息行情，目前投資等級債殖利率偏高，價格也處低水位，是值得考慮的布局機會。投資人可透過兆豐證券「兆好Bond」進行小額債券投資，只要1,000美元即可參與，在降息初期布局，同時享受資本利得及票息雙重收益。

兆豐證券建議投資人面對多變的市場環境，選擇合適的投資工具更顯重要，今年第4季債券市場預期面臨三大情境：一，若通膨未明顯緩解，Fed維持高利率，長期公債收益率可能持續維持高位，債券價格面臨下行壓力。然對追求固定票息收益的投資人而言，較高收益率也提供不錯投資機會。

二，若經濟數據轉弱、通膨降溫，Fed開始更積極降息，將有利債券價格上漲，投資人可考慮長天期投資等級債券，充分受惠價格上漲帶來的資本利得。

三，由於經濟、政治和政策的不確定性，債券市場波動性可能增加，投資人應保持資產配置多元化並密切關注市場變化。

兆豐證券「兆好Bond」提供債券投資一站式服務，提供20檔小額債券，只要1,000美元就能輕鬆「存債」，即使小額投資也不錯過參與債市良機。其中，債券票面利率超過4%高達14檔，為殖利率高且優質的投資級債券，無論是追求分散風險或長期收益，投資海外債券都可為您的資產配置奠定穩健基石。

兆豐證券「兆好Bond 找好Bond」，助您輕鬆投資債券，掌握降息良機！詳細資訊可參考兆豐證券理財網：https://project.emega.com.tw/EopenV2/

貼心提醒：投資人應注意匯率風險，美元計價債券在美國降息時會因利率下降而升值，但若台幣兌美元升值，則美元資產將因匯率折算面臨損失。

