買回庫藏股 一年來122家執行

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「彙總報表」→「股權變動/證券發行」→「有價證券」→「國內有價證券」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t35sc09

證交所表示，114年10月01日彙整，自113年10月01日起至114年09月30日止上市公司執行買回庫藏股計有158件（122家公司），已期限屆滿或執行完畢或終止執行的件數計有145件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有42件；買回庫藏股執行率低於50%者計有37件。

根據證交所公告，未執行完畢公司包括：榮成、大武山、南紡、台郡、南染、巨鎧精密-創、金興精密、晉弘、金萬林-創、台虹、嘉基、光聖、虹冠電、鼎炫-KY、虎山、中台瑞儀、建準、彰源、嘉泥、雲豹能源等，共36家公司計37案件入列。證交所表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

庫藏股

