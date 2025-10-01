中信銀行保管資產規模突破2.23兆元 七成國內投信青睞

金融商品日益多元、交易量與複雜度持續升溫的環境下，資產管理產業對保管銀行的需求，已從「帳務處理」提升至「策略合作夥伴」。今年第2季中信銀行保管資產規模已突破新臺幣2.23兆元，顯示強勁成長動能。此外，目前全臺37家投信，有27家選擇中信銀作為境內基金保管銀行，突顯中信銀的領先地位。

中信銀表示，得以於保管資產業務屢創佳績主要憑藉穩健系統架構、豐富產品經驗，持續在市場中發揮領航作用，助攻合作夥伴開拓藍海、搶占先機。為面對商品複雜度提升與交易規模倍增，中信銀行自2023年啟動新世代資產保管系統升級工程，從架構整合、功能擴充、操作介面、資訊傳輸到資料比對，全方位強化作業彈性與處理效率。新一代系統以「整合式架構x模組化設計」為核心，可支援現行傳統商品保管作業，亦具備高度擴充彈性及快速迭代更新，可靈活因應新種商品與法規開放下的新型態業務需求。

另一方面，在蓬勃發展的基金及ETF市場中，保管銀行扮演保障資產安全以及提供正確交易結算、透明的管理機制，以保障投資人的權益，保管銀行角色亦愈加重要。中信銀行近年境內基金保管規模大幅攀升，主要受惠於市場資金湧入具主題性與收益率的商品，亦反映兩大市場趨勢，一為投資人看好人工智慧（Artificial Intelligence, AI）驅動企業獲利及科技成長潛力；其次則是面對利率轉折和降息預期，資金積極尋求抗波動與穩定現金流兼具的投資解方。同時，ETF已成為資產配置新顯學，在投資效率、收益配息、題材辨識度三者兼具下，帶動相關保管業務規模擴張，包括主題型策略ETF、台股與非投資等級債券ETF等皆受市場高度青睞，推升中信銀行保管商品的類型與規模成長，含ETF的境內股票型基金保管規模自開辦至今年6月更高達新臺幣1.63兆元，成長動能穩健攀升彰顯強勁續航力。

全臺37家投信，已有七成選擇中信銀行作為境內基金保管銀行，值得一提的是，於「首檔創新型商品」合作爭取方面，中信銀行表現亮眼，如聯博證券投資信託公司、貝萊德證券投資信託公司及摩根證券投資信託公司等首檔境內ETF，皆選擇中信銀行作為進軍境內ETF市場首檔商品的保管夥伴，合作商品涵蓋主動式與被動式策略、海外標的，從投資等級債、S&P500精選成分指數到大型科技主題。亦保管群益證券投資信託公司、凱基證券投資信託公司等國內投信發行之台股主動式ETF及臺灣首檔股債平衡型被動式ETF。