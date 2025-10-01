快訊

第四季投信看好中港股市吸引力浮現

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
最新發布的投信第四季投資展望中，中港股市成為矚目熱點，認為在政策扶持、低利率環境與估值優勢下，中港市場在政策扶持跟低基期下，有望受資金青睞。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，中港股市近期表現強勁，中國大陸低利率環境有利資金流入，香港上市企業尤受青睞。他強調，相較全球其他市場，中港股市評價仍具吸引力，「反內卷」政策可望抑制惡性競爭，進一步提升企業利潤率與獲利成長。

群益投信則提出「KEYS」四大投資金鑰策略，其中「E＝Explore轉機之鑰」即指出中國市場在政策扶持下逐步回溫，與印度、東協市場同樣展現補漲潛力。

至於美股，趙耀庭同時指出，美股科技類股憑藉穩健獲利仍具吸引力，銀行股也將隨殖利率曲線趨陡而受惠，投資人可透過多元資產配置迎接復甦。群益投信進一步指出，關鍵在美股跟台股具有AI應用推升科技產業獲利的利多；在債市方面，短天期債有望直接受惠降息，中長天期債也具補漲空間，年底前宜靈活搭配布局；多重資產基金則有助兼顧收益與防禦。

整體而言，兩大投信在美股、台股、債市配置上各有著墨，但在中港股市的投資價值上看法一致，顯示政策面與估值優勢已成為市場共識，第四季投資人可望藉由多元配置把握區域成長契機。

