國巨公開收購茂達普通股 已於1日順利完成

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠國巨*（2327）公開收購茂達（6138）電子股份有限公司普通股，已於1日順利完成。國巨表示，本次公開收購參與數量依券商統計約為茂達已發行普通股總數的21.43%，已遠超預定收購最低下限，並對所有支持收購的茂達股東致上謝意。

國巨表示截至今日，本次公開收購參與數量，依據券商統計約為茂達已發行普通股股份總數之21.43% ，最終計算結果仍以集保結算數字和重訊為主。

目前收購股數已遠超過預定最低收購下限3,730,000股（約茂達已發行普通股股份總數之5%），本公司謹在此向所有支持本次公開收購的茂達公司股東，致上最由衷的謝意。國巨也指出，本次收購價款將於公開收購期間屆滿日後第5個營業日（含）（即10月9日）以內撥付。

國巨 股東

