證交所參與台灣新創投資年會 推動創新板助力新創企業成長

臺灣證券交易所表示，為強化資本市場與新創生態圈的連結，今日應邀出席由台灣新創投資社團主辦的「第三屆台灣新創投資年會」，積極參與新創產業關鍵論壇，展現協助國內新創企業進入資本市場的具體行動力。

證交所總經理李愛玲於會中進行專題演講，指出台灣資本市場的表現耀眼國際，在9月23日時市值達到84.8兆元創歷史新高，而上市公司產業結構從過去以傳統產業為主到現今以電子產業為主，台灣資本市場已奠定半導體、AI及資通訊產業競爭優勢。面對技術升級與產業結構轉型，須支持前瞻新經濟產業，開啟下一輪成長動能。隨著政府積極推動新經濟產業發展，而創新板正是對應此政策方向所設立的資本平台，專為高成長潛力及高科技含量的前瞻新經濟企業量身打造。李總經理更強調「我們致力於建立一個更具彈性、友善且具國際競爭力的資本環境，協助優質新創加速成長，發掘下一隻獨角獸」。

為吸引更多新創企業進入台灣資本市場，證交所持續深耕創新生態圈，近年與國發會SIT、創投公會及中介機構攜手，在國內外舉辦多場推介與媒合活動，並與創投業者、上市櫃公司、孵化器及加速器等合作推廣創新板。10月中旬登場的「2025台灣周」中，亦規劃有「產業創新日論壇暨亞洲創新盃」活動，深化與全球新創生態系統的連結。

為提升台灣資本市場之國際競爭力，證交所近年來不僅強化國際宣傳，亦積極優化制度規範。近期，在府院政策高度支持下，將再次迎來創新板法規鬆綁，包括交易面將與上市一般板更為一致，提升流動性及市場參與，上市相關規範也將更貼近國際交易所，期許能夠提升創新板的國際競爭力，吸引更多優質國內、外創新企業來台上市。

台灣創新板不僅是一個募資平台，更致力於通過國內外創新企業的掛牌，促進新創產業的交流合作，並進一步拓展國際市場。透過吸引全球人才並結合台灣資本市場的資源，創新板將成為提升台灣競爭力的關鍵引擎，進而加速國家整體實力的提升。