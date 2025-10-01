快訊

外資買超126億元 這檔面板股竟獲買超3.8萬張奪冠、力積電居第二

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
台股10月的第一個交易日開出好彩頭，以25,982.91點收盤，上漲162.37點，三大法人同步買超， 外資買超126.65億元，統計外資買賣超個股發現，買超群創（3481）38,994張，高居外資買超冠軍，其次則是買超力積電（6770）；賣超最多的則是華邦電（2344）。

台股在連假前連續3個交易日下跌，失守5日線，長假後則是出現反彈攻勢，1日以26,078.29點開出， 上漲257.75點，一開盤就躍過5日線，盤中一度飆升505.25點、衝上26,325.79點， 距離歷史新高的26,394.03點約68點。

盤面上由台積電（2330）領攻，早盤以1,325元開出，上漲20元，一度拉升至1,350元， 大漲45元，終場收1,325元，上漲20元，漲幅1.53%；鴻海（2317）收219元， 漲幅1.39%，東元（1504）以漲停104.5元收盤，緯創（3231）也收紅，以146元收盤，上漲3.91%；但華邦電卻是收低，大盤指數收在25,982.91點，收復5日線。

三大法人合計買超162.89億元，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超126.65億元，投信買超3.27億元；自營商買超（合計）32.97億元，其中自營商（自行買賣）買超30.76億元、自營商（避險）買超2.21億元。

統計外資買超前十名個股中，面板雙虎都獲得外資大買，群創高居外資買超個股冠軍，其次是買超力積電28,781張；另外，買超友達（2409）11,230張；鴻海也獲外資買超11,736張；台積電盤中朝歷史高價挺進，外資買超8,448張，投信買超453張，自營商買超1,133張，三大法人合計買超10,034張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超126億元 這檔面板股竟獲買超3.8萬張奪冠、力積電居第二

台股10月的第一個交易日開出好彩頭，以25,982.91點收盤，上漲162.37點，三大法人同步買超， 外資買超126....

