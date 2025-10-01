臺灣證交所公布114年第4季權證標的 共360檔證券納入

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，114年第4季得為上市認購（售）權證（含牛熊證）的標的證券共有360種，其中所有發行人可發行標的計316種，獎勵A級發行人可發行標的計44種；另與前次符合權證標的證券之比較可參考證交所官網。本次公告之標的證券有效期間自114年10月1日12月31日止。

詳細可發行之權證標的可參考證交所公告：https://www.twse.com.tw/zh/about/news/news/content.html?8a8216d6993bf15101999a383abe018e

