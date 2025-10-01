快訊

債市新契機到來！兆豐證投資利器「兆好Bond」掌握降息良機

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
兆豐證券「兆好Bond」，提供小額投資人享有避險工具，20檔小額債券，投資人皆能以1,000美元輕鬆「存債」，掌握降息良機。兆豐證／提供
兆豐證券「兆好Bond」，提供小額投資人享有避險工具，20檔小額債券，投資人皆能以1,000美元輕鬆「存債」，掌握降息良機。兆豐證／提供

美國聯準會（Fed）9月會議降息1碼，聯邦基金利率目標區間下調為4％至4.25％，為2024年12月以來首次降息。最新聯邦基金利率期貨（Fed Watch）顯示，年底前還有10月及12月兩次利率會議。市場預期Fed年底前還有降息空間，且明年仍有機會繼續降息，債市有望迎來新的投資契機。

兆豐證券表示，投資等級債可望受惠於降息行情，目前投資等級債殖利率偏高，價格也處於低水位，是值得考慮的布局機會。投資人可透過兆豐證券「兆好Bond」進行小額債券投資，只要1,000美元即可參與，在降息初期布局，同時享受資本利得及票息的雙重收益。

兆豐證券建議投資人面對多變的市場環境，選擇合適的投資工具更顯重要，今年第四季，債券市場預期面臨三大情境：第一，若通膨未明顯緩解，聯準會維持高利率，長期公債收益率可能持續維持高位，債券價格將面臨下行壓力。然而，對於追求固定票息收益的投資人而言，較高的收益率也提供不錯的投資機會。

第二，若經濟數據轉弱、通膨降溫，聯準會開始更積極地降息，將有利於債券價格上漲，投資人可考慮長天期投資等級債券，充分受惠價格上漲帶來的資本利得。

第三，由於經濟、政治和政策的不確定性，債券市場波動性可能增加，投資人應保持資產配置的多元化並密切關注市場變化。

兆豐證券「兆好Bond」提供債券投資一站式服務，提供20檔小額債券，只要1,000美元就能輕鬆「存債」，即使小額投資也不錯過參與債市的良機。其中，債券票面利率超過4％高達14檔，為殖利率高且優質的投資級債券，無論是追求分散風險或長期收益，投資海外債券都可以為您的資產配置奠定穩健的基石。

兆豐證券「兆好Bond 找好Bond」，助您輕鬆投資債券，掌握降息良機！詳細資訊可參考兆豐證券理財網：https://project.emega.com.tw/EopenV2/

貼心提醒：投資人應注意匯率風險，美元計價債券在美國降息時會因利率下降而升值，但若台幣兌美元升值（即台幣走強、美元走弱），則美元資產將因匯率折算而面臨損失。

債券 降息

相關新聞

外資買超126億元 這檔面板股竟獲買超3.8萬張奪冠、力積電居第二

台股10月的第一個交易日開出好彩頭，以25,982.91點收盤，上漲162.37點，三大法人同步買超， 外資買超126....

元大證券推「錢途攻略」 解鎖指定資金任務月月抽好禮

在國際關稅戰與政策的快速變化下，台股投資策略須跟著提升交易靈活度與彈性，元大證券看準趨勢，助力投資人搭配不同工具，靈活運...

債市新契機到來！兆豐證投資利器「兆好Bond」掌握降息良機

美國聯準會（Fed）9月會議降息1碼，聯邦基金利率目標區間下調為4％至4.25％，為2024年12月以來首次降息。最新聯...

群益投信第4季投資展望：掌握KEYS四大金鑰 解鎖關稅後投資新局

群益投信展望2025年第4季，在政策面、基本面雙引擎的驅動下，經濟有望維持溫和增長，同時AI產業動能延續，更為市場提供穩...

聯準會和AI破除季節魔咒 股債強者恆強

9月全球股市連續第六個月上漲，聯準會重啟降息，以及科技股AI題材繼續發熱，打破9月傳統為股市季節性拉回的魔咒。月中創新高...

創新改革經濟發展模式 法人：中國進入四個再平衡、喜迎市場新機會

群益投信提出第4季投資策略，建議投資人採取「KEYS」四大投資金鑰以兼顧核心配置與新興契機，其中，「Explore」轉機...

