群益投信第4季投資展望：掌握KEYS四大金鑰 解鎖關稅後投資新局

群益投信展望2025年第4季，在政策面、基本面雙引擎的驅動下，經濟有望維持溫和增長，同時AI產業動能延續，更為市場提供穩固的成長後盾。不過通膨、就業與其他經濟數據的變化仍將牽動貨幣政策動向與市場投資情緒，因此，投資人可採「KEYS」投資策略，透過四大投資金鑰以兼顧核心配置與新興契機，同時運用多元資產靈活應對市場變局，以在挑戰與機會並存的環境中，精準解鎖關稅動盪後的投資新局。

群益投信指出，「KEYS」投資策略中的「K」代表King核心之鑰，意指股市強棒。在貨幣政策重返寬鬆、企業獲利展望上修的背景下，股市投資氣氛升溫，尤其AI應用擴散將推升科技產業獲利成長，美股與台股有望持續展現成長動能。投資人可透過美股基金、台股主動式ETF或台股基金，掌握市場的核心成長契機。「E」則是Explore轉機之鑰，重點在於估值探索。

全球景氣進入分化階段，部分新興市場展現補漲潛力，包括印度受惠於龐大內需與政策推動，經濟成長動能穩健，中國市場在政策扶持下逐步回溫，而東協市場評價極具吸引力，資金回流動能可期。因此，投資人不妨透過印度股票基金、中國股票基金及東協股票基金，參與這些區域的轉機題材。

群益投信進一步說明，「Y」為Yield & Year End收益之鑰，強調靈活搭債的重要性。聯準會重啟降息，觀察債市表現，9月來短天期債指數表現強於長天期公債，顯示短債與基準利率相關性高，有望直接受惠降息，而其存續期間短的特性，在利率變化多端環境下，也能展現較佳的防禦力。另一方面，從歷史經驗可知，預防性降息後，中長天期債券尚具備補漲空間。

在年底前的布局上，投資人宜以短天期債為核心，靈活搭配長天期債進行區間操作，以同步兼顧收益與波動控管需求。值得關注的標的包括短天期及長天期ESG投等債ETF，以及優選非投等債ETF。最後的「S」意指Stability穩健之鑰，面對市場風險仍存，投資組合需具備防禦力以應對市場的多變化。投資人可透過多重資產基金以兼顧收益、成長與波動管理，增強投資組合韌性，在挑戰與機會並存的市況中穩健前行。

群益環球金戰雙喜基金經理人許書銘表示，在關稅不確定性下降、經濟回穩，再加上重啟降息，激勵第3季全球主要股市指數紛寫新高。從經濟面來看，近期全球經濟展望陸續上調，而AI相關供應鏈需求暢旺，預期今、明兩年企業獲利可維持雙位數增長。

在經濟發展有撐下，可留意接下來就業市場的數據變化，以觀察聯準會貨幣政策是否延續。此外，隨著美元走弱，資金回流基本面穩健的新興國家，將有利相關市場發展。在投資策略上，第4季維持股優於債，股票部分看好美國成長股、中小型股以及新興亞股的後市表現。債市方面，面對殖利率曲線陡峭化，短債表現將優於長債，而在降息期間，違約率低、評價具吸引力的信用債表現更值得留意。

群益印巴雙星基金暨群益東協成長基金經理人張諺祺指出，過往來看，降息周期資金多青睞新興市場，其中印度、東協最受關注。印度為內需大國，政府透過降準、降息釋放流動性，並推行GST消費稅降稅、所得稅減稅，以帶動民間投資和消費，也加持企業獲利表現。

在投資配置上，隨著GST降稅、AI發展續熱以及印度製造政策推行下，看好印度消費、科技、國防相關類股表現。在東協方面，隨著關稅政策落地，東協各國稅率仍具吸引力，有利於加速供應鏈移轉至東協。於此同時，東協央行多持鴿派態度，讓東協經濟前景從悲觀轉為正向看待，有助外資回補。題材上，可關注東協電商、新加坡地產和營建業以及印尼銀行相關類股的後市表現。

群益中國新機會基金經理人謝天翎認為，隨著中國大陸進入居民資產配置、工業產能供需、經濟結構重心與資本市場定位四個「再平衡Rebalance」的過程，意味著經濟與資本市場迎來長期結構性改革。過去中國經濟明顯依賴土地金融模式，現則將增長引擎轉向「新質生產力」以促進產業升級，新經濟如：電動車、工業機器人的成長動能超過傳統經濟活動。

不僅如此，大陸官方也積極推行反內卷政策，透過市場整合來恢復企業的議價能力，將有助於走出通貨緊縮、提高ROE，並把關IPO與再融資活動，藉此提升股市投資價值。近期已有資金從儲蓄和房地產移向資本市場的跡象，加上目前市場評價回到歷史均值，市場風險偏好上升，但未到極端值，有助中國股市後續表現。在產業配置上，持續看好AI相關科技題材，互聯網企業重新投入創新，後續發展值得留意。後續投資人可持續關注政策變化，以掌握市場新機會。

群益店頭市場基金經理人許育誌分析，AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計處大幅上修今年經濟成長率至4.45%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。隨著時序進入第4季，觀察2010年以來，台股在10月至12月的上漲機率為73%、60%、87%，而在AI狂潮延續下，第4季台股表現可期。展望明年，在美國5大CSP、主權AI、新創雲端運算業者等持續擴張資本支出下，將挹注台廠AI相關供應鏈獲利表現。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。現階段投資人可聚焦具備科技趨勢以及定價權強的企業，並避開低加值出口製造、建設類股，非電族群則可關注內需、零售消費相關類股。