聯準會和AI破除季節魔咒 股債強者恆強

9月全球股市連續第六個月上漲，聯準會重啟降息，以及科技股AI題材繼續發熱，打破9月傳統為股市季節性拉回的魔咒。月中創新高者如：台灣加權股價指數(9/23)、美國三大指數(9/22，道瓊工業指數、史坦普500指數、那斯達克指數)、日經225指數(9/25)等。

就海外基金績效，理柏資訊統計9月以來新台幣相對美元小升0.1%，對美元計價海外基金換回台幣報酬影響不大。總計9月以來台灣金管會證期局核備的967檔境外基金(包括股、債、平衡型、票券、另類投資)平均上漲1.93%，其中，626檔股票型基金平均上漲2.45%，56檔混合資產(平衡型)基金平均上漲2.01%；263檔債券型基金平均上漲0.80%。

富蘭克林證券投顧表示，10月美國企業將公布第3季財報，根據FactSet 9月26日預估，史坦普500大企業第3季獲利年增率預估為7.9%，科技、公用事業及原物料類股獲利增長率較強勁。國際貨幣基金也將公布全球經濟展望，10月底聯準會利率會議亦是重頭戲，目前市場預估仍將繼續降息。政治部分則觀察10月4日的日本自民黨將舉辦黨魁選舉，接著國會將召開首相指名選舉，推舉新任首相。以及中共24屆四中全會定調十五五規劃方向和APEC會議。

富蘭克林證券投顧表示，10月政經議題眾多，股市若有修正有助消化評價面偏高及技術面過熱擔憂，且在全球資金偏向寬鬆環境，景氣具韌性，若有拉回可做為卡位第4季旺季行情良機。建議核心首選平衡型基金、中天期債組的複合債，以及非投資等級債券型基金。股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，堅持定期定額。另外，順應全球分散投資浪潮，可選擇全球公債或新興國家當地公債型基金、日本股票型和酌量搭配黃金產業型基金。

9月以大中華、拉丁美洲、新興亞洲等新興市場股票型基金表現領先，反應人工智慧題材、中國大陸政府反內卷、刺激消費等政策推動利多。另一方面，由於法國政局震盪、俄烏衝突擴大至北約周邊，歐洲地區股票型基金表現居後。台灣股票型基金亦出現分歧表現，雖然半導體產業指數有近一成漲幅，但玻璃陶瓷、運輸、塑膠、化學工業等傳統產業跌勢重，拖累台股基金平均反而下跌0.98%居後。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，原本市場擔心新興國家恐成為全球貿易動盪的最大受害者，但今年以來新興國家股、債、匯表現竟普遍優於成熟國家。貿易受阻雖有礙經濟成長，但企業長期獲利動能依然存在。

新興國家企業正在重新調整對外貿易，並尋找與貿易壁壘共存或另尋貿易商機的方法。藉由專業經理團隊由下而上的投資研究，可望網羅具經營韌性和獲利成長的企業投資機會。

聯準會重啟降息，而且未來繼續降息機率高，再加上地緣政治風險擴散，資金熱情擁抱黃金，黃金期貨價格突破每盎司3,800美元大關，黃金貴金屬股票型基金平均連續第二個月台幣酬率逾兩成(9月以來：22.71%)，今年以來平均漲幅破百至110%。輝達（NVIDIA）將斥資50億美元投資英特爾、共同開發PC與資料中心新晶片、甲骨文財報亮麗等利多激勵，科技產業平均上漲5.72%。至於價值型產業如基礎建設和全球不動產表現居後。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，金價大漲顯著提升金礦商業績，這已體現在過去數季財報中，高金價也抵銷探勘與開採、運輸、勞工等各成本上升的壓力，許多金礦廠商正享有強勁獲利與自由現金流量成長，若金價繼續保持當前強勢水準，金礦股獲利可望有進一步提升的空間。

9月股票表現普遍優於債券，環球平衡型基金台幣平均報酬率1.87%優於債券型基金。純就債券投組而言，新興市場強勢貨幣債券和當地貨幣債券型基金平均上漲1.69%和1.43%領先。