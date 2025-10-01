快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

景順：第4季用多元化配置迎接成長復甦契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，市場投資氣氛目前保持平穩，美國政策不確定性與地緣政治緊張局勢的影響也開始淡化。聯準會於9月正式啟動降息周期，最新點陣圖顯示市場預期今年將累計降息三次，進一步支撐投資人信心。儘管美國經濟動能略為放緩，整體環境仍保持穩健，經濟大幅衰退的風險較低。短期內，關稅相關的價格壓力可能推升通膨，但影響應為暫時性。整體而言，目前環境有利於採取多元化投資策略，投資人可適度配置風險資產，把握明年全球經濟潛在的復甦契機。

趙耀庭表示，美股現在的評價偏高，但科技類股憑藉穩健的獲利成長仍具吸引力。在降息周期，景氣循環類股表現持續看好。隨著殖利率曲線趨陡及企業利潤率改善，銀行股也將受惠。

中港股市近期表現強勁，中國大陸低利率環境有利資金流入股市，香港上市企業尤受青睞。 相較全球其他市場，中港股市評價仍具吸引力，且「反內卷」政策可望抑制惡性競爭，進一步提升企業利潤率與獲利成長。

趙耀庭表示，債市方面，美國聯準會降息帶動短期利率下滑，殖利率曲線可能持續走峭。然而，市場對美國預算赤字擴大及聯準會獨立性的疑慮，可能導致長期利率在區間震盪。長天期殖利率處於歷史低點，短天期債券因較高收益仍具優勢。

信用債方面，投資等級與非投資等級債券的利差收斂到歷史低點。儘管企業基本面穩健、獲利良好，投資人仍需謹慎布局。非投資等級債券因利差則持續收斂，投資吸引力有所下降。

趙耀庭表示，投資等級公司債券的風險報酬特性與政府債券接近，具備防禦性優勢。我們對於美國和歐盟的投資等級公司債持中性看法，較看好英國及新興市場的投資等級公司債，整體收益更具吸引力。

美國聯準會 債券

延伸閱讀

降息＋AI雙引擎啟動 基礎建設迎結構性長多！

美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪

台幣第3季貶5.67角 走勢先貶後升 9月單月漲1.36角 終止連二黑

日銀擬減購超長債 加劇跌勢

相關新聞

台股收盤上漲162點收25,982點 台積電收1,325元上漲20元

台股1日收盤上漲162.37點，終場以25,982.91點作收，成交量4,557.14億元；台積電（2330）收盤價1,...

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

美國商務部長Howard Lutnick拋出要與台灣簽新貿易協議，並主張台、美晶片製造「五五分」。台灣則明確否認：副院長...

為孩子存股006208、0050很好...但別忘記教3財商！專家：能承擔資產同樣重要

今天看到一則新聞，提到父母幫孩子準備好一間房子了，結果反被孩子嗆說要回自己的壓歲錢，讓父母感到很心寒，我看到的時候也好難過，覺得凡事為孩子想，卻得到這樣的回覆。 事實上，每年都也有很多大大都會來私訊我，想要幫忙小孩的未來鋪路，例如先幫小孩買0050或006208，一路放到孩子長大，再給他們這個大禮！ 這樣子的想法和行動，我心裡第一個反應是欣慰的，代表很多父母不只在乎「今天過得好不好」，更是想著「孩子二十年後的生活基礎」，這份心意本身就很偉大。 可以想像一下，一個孩子從小到大，帳戶裡默默幫他累積了一筆資產，等到十八歲成年，父母把存摺交到他手上，說：「這是爸爸媽媽替你準備的，希望能讓你起步更穩。」那一刻，我相信孩子的眼神一定會閃爍著驚喜。

加權指數開高走高！盤中最高大漲505點至26,325點 逼近前高26,394點

美股四大指數30日均收紅，加權指數1日開高走高，盤中在台積電（2330）最高上漲45元至1,350元的帶動下，台股最高上...

台股驚驚漲 法人曝多空交雜下的可能轉折點

台股在教師節連假過後連兩個交易日反彈，1日盤中一度衝達26,325.79點，上漲505.25點，逼近歷史高點，盤面上由權...

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

「相信黃董」這個迷因在散戶之間流傳已久。其淵源可追溯到 2012 年力晶在 DRAM 惡性競爭下黯然下市，黃崇仁選擇不裁員，帶領公司轉型晶圓代工並逐步清償債務。 2020 年公司更名為力積電，並於 2021 年底重新掛牌上市，完成「敗部復活」的戲碼。這段從谷底翻身的故事，讓不少投資人視他為能「化腐朽為神奇」的人物，自此「相信黃董」成為散戶社群廣為流傳的象徵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。