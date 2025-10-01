景順：第4季用多元化配置迎接成長復甦契機

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，市場投資氣氛目前保持平穩，美國政策不確定性與地緣政治緊張局勢的影響也開始淡化。聯準會於9月正式啟動降息周期，最新點陣圖顯示市場預期今年將累計降息三次，進一步支撐投資人信心。儘管美國經濟動能略為放緩，整體環境仍保持穩健，經濟大幅衰退的風險較低。短期內，關稅相關的價格壓力可能推升通膨，但影響應為暫時性。整體而言，目前環境有利於採取多元化投資策略，投資人可適度配置風險資產，把握明年全球經濟潛在的復甦契機。

趙耀庭表示，美股現在的評價偏高，但科技類股憑藉穩健的獲利成長仍具吸引力。在降息周期，景氣循環類股表現持續看好。隨著殖利率曲線趨陡及企業利潤率改善，銀行股也將受惠。

中港股市近期表現強勁，中國大陸低利率環境有利資金流入股市，香港上市企業尤受青睞。 相較全球其他市場，中港股市評價仍具吸引力，且「反內卷」政策可望抑制惡性競爭，進一步提升企業利潤率與獲利成長。

趙耀庭表示，債市方面，美國聯準會降息帶動短期利率下滑，殖利率曲線可能持續走峭。然而，市場對美國預算赤字擴大及聯準會獨立性的疑慮，可能導致長期利率在區間震盪。長天期殖利率處於歷史低點，短天期債券因較高收益仍具優勢。

信用債方面，投資等級與非投資等級債券的利差收斂到歷史低點。儘管企業基本面穩健、獲利良好，投資人仍需謹慎布局。非投資等級債券因利差則持續收斂，投資吸引力有所下降。

趙耀庭表示，投資等級公司債券的風險報酬特性與政府債券接近，具備防禦性優勢。我們對於美國和歐盟的投資等級公司債持中性看法，較看好英國及新興市場的投資等級公司債，整體收益更具吸引力。