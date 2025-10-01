創新改革經濟發展模式 法人：中國進入四個再平衡、喜迎市場新機會

群益投信提出第4季投資策略，建議投資人採取「KEYS」四大投資金鑰以兼顧核心配置與新興契機，其中，「Explore」轉機之鑰，就含蓋以採取創新改革經濟發展模式的中國，群益中國新機會基金經理人謝天翎認為，中國大陸進入四個再平衡，將迎來市場新機會。

謝天翎表示，隨著中國大陸進入居民資產配置、工業產能供需、經濟結構重心與資本市場定位四個「再平衡Rebalance」的過程，意味著經濟與資本市場迎來長期結構性改革。過去中國大陸經濟明顯依賴土地金融模式，現在則是將增長引擎轉向「新質生產力」以促進產業升級，新經濟如：電動車、工業機器人的成長動能超過傳統經濟活動。

謝天翎指出，不僅如此，中國大陸政府也積極推行反內卷政策，透過市場整合來恢復企業的議價能力，將有助於走出通貨緊縮、提高ROE，並把關IPO與再融資活動，藉此提升股市投資價值。

謝天翎強調，近期已有資金從儲蓄和房地產移向資本市場的跡象，加上目前市場評價回到歷史均值，市場風險偏好上升，但未到極端值，有助中國大陸股市後續表現。

在產業配置上，謝天翎持續看好AI相關科技題材，互聯網企業重新投入創新，後續發展值得留意。後續投資人可持續關注政策變化，以掌握市場新機會。