十月首戰告捷！外資擴大加碼、三大法人買超162億元 台股收復5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
統計三大法人1日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超126.65億元，投信買超3.27億元。（本報系資料庫）
統計三大法人1日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超126.65億元，投信買超3.27億元。（本報系資料庫）

台股十月首戰告捷，由台積電（2330）、信驊（5274）雙王領軍，台達電（2308）、鴻海（2317）、東元（1504）等大型股牽手PCB等族群強勢助攻，盤中指數一度飆升505.25點、攀上26,325.79點，離歷史最高紀錄僅約68點；惟臨收空方突襲台積電、鴻海、緯創（3231）、華邦電（2344）等電子要角，使得漲點縮減至162.37點、收25,982.91點，雖2萬6千關得而復失，但仍成功站上5日線，成交值增至4,557.14億元。三大法人續買超162.89億元。

統計三大法人1日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超126.65億元，投信買超3.27億元；自營商買超（合計）32.97億元，其中自營商（自行買賣）買超30.76億元、自營商（避險）買超2.21億元。

盤面上，今日收漲停個股有20檔，AI題材續當道，電子零組件與玻纖股是資金主攻重心，而生技醫療股則呈現消息題材驅動快速拉升。漲停股中，以力積電（6770）成交逾40萬張人氣最火熱，東元7.5萬餘張居次，尖點（8021）也有近3.3張量能。

觀察今日成交量超過十萬大張個股有8檔，冠亞軍仍由記憶體族群包辦。依序為：力積電成交403,799張，股價漲9.84%、收27.9元；華邦電成交332,298張，股價跌0.73%、收33.8元；緯創成交282,527張，股價漲3.91%、收146元；富喬（1815）成交136,228張，股價漲3.04%、收67.8元；台玻（1802）成交132,055張，股價漲2.01%、收27.95元；群創（3481）成交119,569張，股價漲2.78%、收14.8元；期街口布蘭特正2（00715L）成交111,131張，股價跌1.41%、收11.17元；神達（3706）成交105,023張，股價漲3.76%、收91元。

觀察今日成交值超過百億元個股有8檔，股價僅華邦電收黑。依序為：台積電450.59億元，股價漲1.53%、收1,325元；緯創419.34億元；金居（8358）141.65億元，股價漲0.22%、收232.5元；鴻海126億元，股價漲1.39%、收219元；華邦電113.92億元，力積電110.01億元；健策（3653）103.63億元，股價漲1.45%、收2,445元；廣達（2382）103.38億元，股價跌1.21%、收286.5元。

