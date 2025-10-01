聽新聞
經濟動能佳！貨幣寬鬆加持 法人看好印度、東協後市可期
美國聯準會啟動降息，群益印巴雙星基金暨群益東協成長基金經理人張諺祺指出，過往來看，降息周期資金多青睞新興市場，其中印度、東協最受關注。
張諺祺表示，印度為內需大國，政府透過降準、降息釋放流動性，並推行GST消費稅降稅、所得稅減稅，以帶動民間投資和消費，也加持企業獲利表現。在投資配置上，隨著GST降稅、AI發展續熱及印度製造政策推行下，看好印度消費、科技、國防相關類股表現。
另外，在東協方面，隨著關稅政策落地，東協各國稅率仍具吸引力，有利於加速供應鏈移轉至東協。同時，東協央行多持鴿派態度，讓東協經濟前景從悲觀轉為正向看待，有助外資回補。
張諺祺強調，題材上，可關注東協電商、新加坡地產和營建業及印尼銀行相關類股的後市表現。
