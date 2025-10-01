美元走弱+降息有利風險性資產 關注成長股、小型股、新興市場、短債

在關稅不確定性下降、經濟回穩，加上重啟降息，激勵第3季全球主要股市指數紛紛寫新高，群益環球金戰雙喜基金經理人許書銘表示，在投資策略上，第4季維持股優於債，股票部分看好美國成長股、中小型股及新興亞股的後市表現；債市方面，短債表現將優於長債。

許書銘指出，從經濟面來看，近期全球經濟展望陸續上調，AI相關供應鏈需求暢旺，預期今、明兩年企業獲利可維持雙位數增長。在經濟發展有撐下，可留意接下來就業市場的數據變化，以觀察聯準會貨幣政策是否延續。此外，隨著美元走弱，資金回流基本面穩健的新興國家，將有利相關市場發展。

許書銘強調，在投資策略上，第4季維持股優於債，股票部分看好美國成長股、中小型股及新興亞股的後市表現。債市方面，面對殖利率曲線陡峭化，短債表現將優於長債，在降息期間，違約率低、評價具吸引力的信用債表現更值得留意。