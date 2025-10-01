第4季投資展望 群益投信：掌握 KEYS 四大金鑰、解鎖關稅後投資新局

今年來全球市場情緒深受關稅政策反覆、地緣政治衝突而起伏不定，隨著關稅政策逐步底定，市場不確定性降低，加上聯準會重啟降息循環、企業陸續上修獲利展望，帶動市場瀰漫樂觀氣氛，進而推升第3季股、債市齊漲；展望第4季，群益投信建議投資人可採「KEYS」投資策略，透過四大投資金鑰以兼顧核心配置與新興契機，同時運用多元資產靈活應對市場變局，在挑戰與機會並存的環境中，精準解鎖關稅動盪後的投資新局。

群益投信表示，在政策面、基本面雙引擎的驅動下，經濟有望維持溫和增長，同時AI產業動能延續，為市場提供穩固的成長後盾。不過通膨、就業與其他經濟數據的變化仍將牽動貨幣政策動向與市場投資情緒。

群益投信指出，「KEYS」投資策略中的「K」代表King核心之鑰，意指股市強棒。在貨幣政策重返寬鬆、企業獲利展望上修的背景下，股市投資氣氛升溫，尤其AI應用擴散將推升科技產業獲利成長，美股與台股有望持續展現成長動能。投資人可透過美股基金、台股主動式ETF或台股基金，掌握市場的核心成長契機。

「E」則是Explore轉機之鑰，重點在於估值探索。全球景氣進入分化階段，部分新興市場展現補漲潛力，包括印度受惠於龐大內需與政策推動，經濟成長動能穩健，中國大陸市場在政策扶持下逐步回溫，而東協市場評價極具吸引力，資金回流動能可期。因此，投資人不妨透過印度股票基金、中國股票基金及東協股票基金，參與這些區域的轉機題材。

群益投信進一步說明，「Y」為 Yield & Year End收益之鑰，強調靈活搭債的重要性。聯準會重啟降息，觀察債市表現，9月來短天期債指數表現強於長天期公債，顯示短債與基準利率相關性高，有望直接受惠降息，而其存續期間短的特性，在利率變化多端環境下，也能展現較佳的防禦力。

另一方面，從歷史經驗可知，預防性降息後，中長天期債券尚具備補漲空間。因此在年底前的布局上，投資人宜以短天期債為核心，靈活搭配長天期債進行區間操作，以同步兼顧收益與波動控管需求。值得關注的標的包括短天期及長天期 ESG投等債 ETF，及優選非投等債 ETF。

最後的「S」意指Stability穩健之鑰，面對市場風險仍存，投資組合需具備防禦力以應對市場的多變化。投資人可透過多重資產基金以兼顧收益、成長與波動管理，增強投資組合韌性，在挑戰與機會並存的市況中穩健前行。