外需及資本雙引擎、AI 浪潮延續 企業獲利增長 台股第4季表現可期

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

第3季股、債市齊漲，展望第4季，群益投信表示，在政策面、基本面雙引擎的驅動下，經濟有望維持溫和增長，同時AI產業動能延續，為市場提供穩固的成長後盾；群益店頭市場基金經理人許育誌強調，在AI狂潮延續下，第4季台股表現可期；展望明年，在美國5大CSP、主權AI、新創雲端運算業者等持續擴張資本支出下，將挹注台廠AI相關供應鏈獲利表現。

許育誌分析，AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計處大幅上修今年經濟成長率至4.45%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。

許育誌表示，時序進入第4季，觀察2010年以來，台股在10月至12月的上漲機率為73%、60%、87%，在AI狂潮延續下，第4季台股表現可期。展望明年，在美國5大CSP、主權AI、新創雲端運算業者等持續擴張資本支出下，將挹注台廠AI相關供應鏈獲利表現。

許育誌強調，整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。現階段投資人可聚焦具備科技趨勢以及定價權強的企業，並避開低加值出口製造、建設類股，非電族群則可關注內需、零售消費相關類股。

AI 台股

