台股收盤上漲162點收25,982點 台積電收1,325元上漲20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股1日收盤上漲162.37點，終場以25,982.91點作收。圖／本報資料照片
台股1日收盤上漲162.37點，終場以25,982.91點作收，成交量4,557.14億元；台積電（2330）收盤價1,325元，上漲20元，漲幅1.53%。

今日成交金額大且走高為：緯創（3231）、金居（8358）、鴻海（2317）、力積電（6770）、神達（3706）、富喬（1815）、奇鋐（3017）、東元（1504）及台達電（2308）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、廣達（2382）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、技嘉（2376）、光寶科（2301）、精測（6510）、聯電（2303）及美時（1795）。

第一金投顧表示，台股9月漲1,587點，月線五連紅，多頭市場更是緩漲急跌，創新高不預設高點，台積電、鴻海、台達電等未來仍將隨著指數往上。鴻海近期受惠蘋果訂單上修、GB200、GB300系列進入出貨旺季，獲利更將創下歷史新高，緯創也新斬獲美系客戶大單，AI仍然是數字最好的地方。

無人機族群進入政府投標環節，這次標案類型更多、數量更大，核心的中光電、雷虎、長榮航太等最近回檔後也可以留意。PCB相關包含台光電、台耀、金居等漲多回檔，修正完畢又可再度布局。

高檔算下來拉回10~20%後，可以開始伺機布局。營建族群方面，央行會議未釋出進一波的房市利多，短線回檔整理區間，但目前營建股基期低、且具備高殖利率概念，未來仍然有20~30%空間，大型建商都有波段反彈空間，靜待年底未來的房市鬆綁政策出現。

多頭市場緩漲急跌乃正常的現象，強勢股不預設高點。下半年業績為王，數字最好的當然仍是AI產業，伴隨著GB200、GB300放量與上市，AI供應鏈包括台積電、鴻海、廣達、奇鋐、緯創、台光電、勤城、聯亞、華星光、定穎等可以趁最近拉回後布局。

傳產方面，位階低的產業包含製鞋、風電、生技等。2026年6月將迎來世足賽，鞋業績優的來億、志強等長線買點浮現，第4季可以開始卡位。績優的個股將在第4季有好的表現，靜待盤面落底訊號，指數快速修正後，急跌的績優股市場終將還以公道。

台積電 台光電

