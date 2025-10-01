快訊

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台積電（2330）1日盤中最高觸及1,350元，距離歷史高點1,355元僅一步之遙；最終收在1,325元，漲幅1.35%。中央社
台積電（2330）1日盤中最高觸及1,350元，距離歷史高點1,355元僅一步之遙；最終收在1,325元，漲幅1.35%。中央社

美國商務部長Howard Lutnick拋出要與台灣簽新貿易協議，並主張台、美晶片製造「五五分」。台灣則明確否認：副院長鄭麗君表示，本輪關稅談判「未討論、更未同意」50-50條件，美方機關暫未回應。

在關稅脈絡下，台灣對美出口仍適用20%關稅，政府稱近期協商「有一定進展」。同時，路透指出台積電（2330）正於亞利桑那投入1,650億美元建廠，但主要產能仍在台灣；總統府並透露，台灣規劃四年採購100億美元美國農產品。

產能面，業界評估台積既定「2奈米以下美國占3成」與50%仍有距離。即便亞利桑那P2（B廠）切入2奈米、P3～P6陸續量產、年產約可至216萬片、時程落在2030年後，仍難達五五分；若強推，恐需把美國廠自規劃6座擴至 10座、並大幅加速，連帶影響成本、獲利、台灣經濟與供應鏈。

能源不確定性亦是推進海外產能的變數。台積最新永續報告顯示，2024年用電（含綠電）255.5億度，占全國用電比由2023年的不到6%升至9%，2025年估將破10%。

受台灣在「五五分」議題的立場與AI需求題材關注，台積電（2330）1日盤中最高觸及1,350元，距離歷史高點1,355元僅一步之遙；最終收在1,325元，漲幅1.35%。

台積電 美國商務部 關稅

