為孩子存股006208、0050很好...但別忘記教3財商！專家：能承擔資產同樣重要

今天看到一則新聞，提到父母幫孩子準備好一間房子了，結果反被孩子嗆說要回自己的壓歲錢，讓父母感到很心寒，我看到的時候也好難過，覺得凡事為孩子想，卻得到這樣的回覆。

事實上，每年都也有很多大大都會來私訊我，想要幫忙小孩的未來鋪路，例如先幫小孩買0050或006208，一路放到孩子長大，再給他們這個大禮！

這樣子的想法和行動，我心裡第一個反應是欣慰的，代表很多父母不只在乎「今天過得好不好」，更是想著「孩子二十年後的生活基礎」，這份心意本身就很偉大。

可以想像一下，一個孩子從小到大，帳戶裡默默幫他累積了一筆資產，等到十八歲成年，父母把存摺交到他手上，說：「這是爸爸媽媽替你準備的，希望能讓你起步更穩。」那一刻，我相信孩子的眼神一定會閃爍著驚喜。

只是，回過頭看開頭那則新聞，再加上身邊長輩也曾發生類似「好心沒好報」的案例，我們必須意識到一個風險：如果沒有正確引導，再龐大的資產也可能成為一顆定時炸彈。

因此既然都已經願意走到幫孩子鋪路這一步，我都會想是不是還能再加上一些小小的「調整」，讓這份心意變得更有保障、更有力量呢？畢竟除了存錢、存股票之外，真正能守護孩子未來的除了資產本身，還有「怎麼看待錢」這件事。

有些孩子收到這樣子的大禮時，可能會覺得驚喜，但也可能有點迷惘：「這筆錢該怎麼用？是要買車？還是出國？還是聽朋友說的『錢滾錢』方法？」再加上現在詐騙那麼多，錢越多風險越大。

這本身是因為他們還沒有體驗過「累積金錢的多辛苦」，所以可能比較難真的理解這份資產的重量。

為了讓這份心意更有保障、更有力量，分享以下三種資產與財商同步建立的方法：

1.資產教育法-讓孩子理解股息的意義

這是很多大大已經在做的方式，幫孩子存0050或006208等穩健累積資產的好工具，只要能同步加上「財商教育」，舉例來說，孩子國小的時候，就開始跟他們分享：「爸媽替你買了ETF，這代表你擁有了公司的一部分，你現在是股東，所以你有資格領股息。」

讓孩子慢慢理解，錢不是憑空長出來，而是因為有企業在努力，經濟有在成長，這樣孩子未來拿到這筆錢時，心態就不會只停留在「突然多了一筆錢」，而能連結到背後「價值創造」的意義。

2. 主動參與法-讓孩子付出時間與金錢

接著這方法更進一步，讓孩子自己直接參與累積過程，可以仿效這位媽媽的做法，幫孩子開好戶，每年收到壓歲錢或是幫忙做家事賺到的小小打工錢時，教他們從自己口袋裡拿出一小部分，買進0050或006208，這樣做有兩個核心價值：

責任感：孩子會知道，這是「我自己努力存下來」的成果。

成就感：帳戶金額慢慢累積，他會更有成就感，因為這筆錢和他的努力連在一起，這樣未來就算父母再把更多資產轉給他，他也能理解這是需要用智慧去守護的東西。

3.彈性延遲法-資產與心智同步成熟

最後一種是把資產先留在父母名下，等孩子心智更成熟、更具備社會經驗後，再一點一點地移轉。

有人會擔心：「會不會來不及轉？」這點完全不用焦慮，現行規定，一個人一年可以免稅移轉244萬，夫妻一起就是488萬，拉長十年、二十年來看，數字非常可觀，真的不夠，還有信託或保險等工具，方法永遠都有，但最重要的，是孩子能不能承接。

我很喜歡一句話：錢可以花掉，但習慣會跟著一輩子。

所以，如果現在正打算替孩子存0050或006208，要先給您一個大大的肯定，這代表他們走在一條穩健的投資路上了，只要能夠再同步建立財商觀念，這樣未來當孩子接手時就不只是單獨一筆冷冷的錢或是股票了，是一份完整的禮物，包含了資產也包含傳承給他們的智慧。

投資和教育，其實是一體兩面。前者讓孩子有基礎，後者讓孩子有能力，兩者合在一起，才是能讓孩子受用一輩子的真正保障。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。