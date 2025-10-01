東元攻漲停 成交量熱絡股價收復百元

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元公司。記者籃珮禎攝影
東元公司。記者籃珮禎攝影

機電大廠東元（1504）受惠於AI資料中心與全球電力基礎建設雙題材發酵，30日買氣強勁，早盤開高不久即強勢表態。東元在上午9時28分過後即直攻漲停，股價鎖住104.5元，成功收復百元大關，盤中成交量來到逾七萬張，市場交投熱絡。

東元今日以95.1元跳空開出，在資金積極湧入下，盤中成交量逾73,000張，相較近期股價仍維持高檔熱度。回顧其股價走勢，東元近一季漲幅已逾120%，顯示市場高度期待其轉型聚焦AI電力解決方案及與鴻海合作的資料中心模組化商機。

籌碼方面，雖然外資與投信自9月26日起開始連續賣超，外資累積賣超達18,372張，但9月外資整體仍呈現大舉買超。法人指出，東元技術面仍維持多頭排列，顯示資金看好AI電力題材，後市仍有表現空間。

台股9月大盤上漲1587點！外資買超1999億元 前十名個股出爐

美國發展AI基建 東元、大同同步沾光

東元多題材發酵、盤中強鎖漲停 買盤追捧爆量逾12萬張

東元擴再生能源 拚2030年綠能用電占比3成

加權指數開高走高！盤中最高大漲505點至26,325點 逼近前高26,394點

美股四大指數30日均收紅，加權指數1日開高走高，盤中在台積電（2330）最高上漲45元至1,350元的帶動下，台股最高上...

台股驚驚漲 法人曝多空交雜下的可能轉折點

台股在教師節連假過後連兩個交易日反彈，1日盤中一度衝達26,325.79點，上漲505.25點，逼近歷史高點，盤面上由權...

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

「相信黃董」這個迷因在散戶之間流傳已久。其淵源可追溯到 2012 年力晶在 DRAM 惡性競爭下黯然下市，黃崇仁選擇不裁員，帶領公司轉型晶圓代工並逐步清償債務。 2020 年公司更名為力積電，並於 2021 年底重新掛牌上市，完成「敗部復活」的戲碼。這段從谷底翻身的故事，讓不少投資人視他為能「化腐朽為神奇」的人物，自此「相信黃董」成為散戶社群廣為流傳的象徵。

第3季十大爆紅台股榜出爐！金居奪榜首AI主題成焦點

AI熱潮持續發威，加上美國降息效應，推升台股突破26,000點歷史新高，也讓市場關注的熱門標的快速洗牌。Yahoo股市A...

漲勢驚人！台股一度猛衝505點、站回五日線 AI黃金十年才要開場？

台股1日開高走高，截至上午十點整，盤中高點達26,325點，一度大漲505點，並順利站回五日線，漲勢驚人。市場專家直言，...

美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪

本週的重頭戲是9月非農就業報告，預定週五早上（美國紐約時間）公布。現在看來，有經濟學家預期新增就業人數為59,000人，失業率維持在4.3%。但有部分分析師警告，非農就業數據可能出現負值的結果。 然而非農就業報告也可能不會準時公布，因為美國正陷入政治僵局。 共和黨內部極右派要求大砍政府預算、加強邊境政策，拒絕通過臨時撥款案；而民主黨則堅持維持政府正常運作與對外援助。

