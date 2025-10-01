東元攻漲停 成交量熱絡股價收復百元

機電大廠東元（1504）受惠於AI資料中心與全球電力基礎建設雙題材發酵，30日買氣強勁，早盤開高不久即強勢表態。東元在上午9時28分過後即直攻漲停，股價鎖住104.5元，成功收復百元大關，盤中成交量來到逾七萬張，市場交投熱絡。

東元今日以95.1元跳空開出，在資金積極湧入下，盤中成交量逾73,000張，相較近期股價仍維持高檔熱度。回顧其股價走勢，東元近一季漲幅已逾120%，顯示市場高度期待其轉型聚焦AI電力解決方案及與鴻海合作的資料中心模組化商機。

籌碼方面，雖然外資與投信自9月26日起開始連續賣超，外資累積賣超達18,372張，但9月外資整體仍呈現大舉買超。法人指出，東元技術面仍維持多頭排列，顯示資金看好AI電力題材，後市仍有表現空間。