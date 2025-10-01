加權指數開高走高！盤中最高大漲505點至26,325點 逼近前高26,394點

美股四大指數30日均收紅，加權指數1日開高走高，盤中在台積電（2330）最高上漲45元至1,350元的帶動下，台股最高上漲505點至26,325點，逼近9月24日的盤中歷史高點26,394點。盤面上除了台積電，PCB、記憶體等表現也亮眼。

台新投顧指出，盤面持續以AI為主軸，相關供應鏈回檔整理後再起，偏多操作策略不變。壽險受惠美國降息趨勢，近期亦有轉強跡象，可擇優布局。傳產相對混沌，然內需股有望因普發現金與10月長假而轉強，紡織製鞋受惠世足賽等題材，產業逐漸走出谷底，近期可觀察Nike財報法說訊息。

永豐期貨提醒，包括美國政府可能關門導致非農數據延遲發布，以及下周台股將連續兩個短周期的假期，使資金操作意願偏低，追價力道有限，但期貨維持正價差，代表多頭架構尚未被破壞，整體趨勢仍在多方掌控，不過短線恐怕進入震盪加劇的階段，指數可能因權值股波動與國際消息交錯而上下擺盪，操作上需特別留意尾盤大單的影響以及外部政治經濟的不確定性。