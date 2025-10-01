快訊

加權指數開高走高！盤中最高大漲505點至26,325點 逼近前高26,394點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
今天台股盤中在台積電（2330）最高上漲45元至1,350元的帶動下，最高上漲505點至26,325點，逼近9月24日的盤中歷史高點26,394點。中央社
今天台股盤中在台積電（2330）最高上漲45元至1,350元的帶動下，最高上漲505點至26,325點，逼近9月24日的盤中歷史高點26,394點。中央社

美股四大指數30日均收紅，加權指數1日開高走高，盤中在台積電（2330）最高上漲45元至1,350元的帶動下，台股最高上漲505點至26,325點，逼近9月24日的盤中歷史高點26,394點。盤面上除了台積電，PCB、記憶體等表現也亮眼。

台新投顧指出，盤面持續以AI為主軸，相關供應鏈回檔整理後再起，偏多操作策略不變。壽險受惠美國降息趨勢，近期亦有轉強跡象，可擇優布局。傳產相對混沌，然內需股有望因普發現金與10月長假而轉強，紡織製鞋受惠世足賽等題材，產業逐漸走出谷底，近期可觀察Nike財報法說訊息。

永豐期貨提醒，包括美國政府可能關門導致非農數據延遲發布，以及下周台股將連續兩個短周期的假期，使資金操作意願偏低，追價力道有限，但期貨維持正價差，代表多頭架構尚未被破壞，整體趨勢仍在多方掌控，不過短線恐怕進入震盪加劇的階段，指數可能因權值股波動與國際消息交錯而上下擺盪，操作上需特別留意尾盤大單的影響以及外部政治經濟的不確定性。

為孩子存股006208、0050很好...但別忘記教3財商！專家：能承擔資產同樣重要

今天看到一則新聞，提到父母幫孩子準備好一間房子了，結果反被孩子嗆說要回自己的壓歲錢，讓父母感到很心寒，我看到的時候也好難過，覺得凡事為孩子想，卻得到這樣的回覆。 事實上，每年都也有很多大大都會來私訊我，想要幫忙小孩的未來鋪路，例如先幫小孩買0050或006208，一路放到孩子長大，再給他們這個大禮！ 這樣子的想法和行動，我心裡第一個反應是欣慰的，代表很多父母不只在乎「今天過得好不好」，更是想著「孩子二十年後的生活基礎」，這份心意本身就很偉大。 可以想像一下，一個孩子從小到大，帳戶裡默默幫他累積了一筆資產，等到十八歲成年，父母把存摺交到他手上，說：「這是爸爸媽媽替你準備的，希望能讓你起步更穩。」那一刻，我相信孩子的眼神一定會閃爍著驚喜。

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

「相信黃董」這個迷因在散戶之間流傳已久。其淵源可追溯到 2012 年力晶在 DRAM 惡性競爭下黯然下市，黃崇仁選擇不裁員，帶領公司轉型晶圓代工並逐步清償債務。 2020 年公司更名為力積電，並於 2021 年底重新掛牌上市，完成「敗部復活」的戲碼。這段從谷底翻身的故事，讓不少投資人視他為能「化腐朽為神奇」的人物，自此「相信黃董」成為散戶社群廣為流傳的象徵。

