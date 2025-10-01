無視關稅利空！藥華藥加速美國布局拉長紅棒、昱展新藥獲專利鎖漲停

台股10月由多頭揭開序幕，台積電（2330）領軍大盤一度飆升逾500點、衝上26325.79點。生醫族群也「升」氣勃勃，昱展新藥（6785）、易威（1799）雙雙漲停，藥華藥（6446）勁揚逾8%，太景*-KY（4157）、睿生光電（6861）、和康生（1783）、康霈*（6919）等亦聯袂漲逾4%，拉抬上市生技類指續漲逾2.5%，勇奪類股漲幅王寶座，並登上月線。

昱展新藥最新公告，公司向歐洲專利局(EPO)申請專利案「LONG-ACTING INJECTABLE FORMULATIONS AND CRYSTALLINE FORMS OF BUPRENORPHINE DERIVATIVES」業經審查，並收到即將核准通知書，發明專利申請號為19799555.8。

昱展新藥多頭聞訊大喜，今早開盤不到10分鐘即帶量攻上漲停價257.5元鎖死，改寫2024年7月12日當周來波段新高，帶動易威盤中隨之亮紅燈。

另，藥華藥在川普宣布對所有品牌藥與專利藥品課徵高達100%的進口關稅後，股價一度陷入震盪、跌破5日線。惟藥華藥表示，公司將加快在美國布局生產線，以確保供應鏈穩定，滿足美國市場快速成長的需求，並已制定完整短、中、長期因應關稅方案，雖細節仍待明朗，公司已提前部署以確保營運韌性。

今日多頭也趁台股強攻之際，放量搶反彈，近午成交量已較昨日放大約5倍，股價強漲逾8%、叩關560元，拉出一根長紅棒。

藥華藥擁有自行研發的專利藥Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg)，該藥品已獲得美國FDA核准上市，並由藥華藥自行組織美國子公司進行銷售，是國內少數亦可稱為「唯一」有自研專利新藥在美國市場上市銷售的企業。

此外，為因應美國市場需求及近期美國政策影響，藥華藥也加速將藥品原料運抵美國，並計畫在美國設立生產線以應對關稅政策等外部風險，確保供應鏈穩定不中斷，這顯示其外銷美國業務的持續拓展與投入。