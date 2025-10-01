快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

無視關稅利空！藥華藥加速美國布局拉長紅棒、昱展新藥獲專利鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股10月由多頭揭開序幕，台積電（2330）領軍大盤一度飆升逾500點、衝上26325.79點。生醫族群也「升」氣勃勃，昱展新藥（6785）、易威（1799）雙雙漲停，藥華藥（6446）勁揚逾8%，太景*-KY（4157）、睿生光電（6861）、和康生（1783）、康霈*（6919）等亦聯袂漲逾4%，拉抬上市生技類指續漲逾2.5%，勇奪類股漲幅王寶座，並登上月線。

昱展新藥最新公告，公司向歐洲專利局(EPO)申請專利案「LONG-ACTING INJECTABLE FORMULATIONS AND CRYSTALLINE FORMS OF BUPRENORPHINE DERIVATIVES」業經審查，並收到即將核准通知書，發明專利申請號為19799555.8。

昱展新藥多頭聞訊大喜，今早開盤不到10分鐘即帶量攻上漲停價257.5元鎖死，改寫2024年7月12日當周來波段新高，帶動易威盤中隨之亮紅燈。

另，藥華藥在川普宣布對所有品牌藥與專利藥品課徵高達100%的進口關稅後，股價一度陷入震盪、跌破5日線。惟藥華藥表示，公司將加快在美國布局生產線，以確保供應鏈穩定，滿足美國市場快速成長的需求，並已制定完整短、中、長期因應關稅方案，雖細節仍待明朗，公司已提前部署以確保營運韌性。

今日多頭也趁台股強攻之際，放量搶反彈，近午成交量已較昨日放大約5倍，股價強漲逾8%、叩關560元，拉出一根長紅棒。

藥華藥擁有自行研發的專利藥Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg)，該藥品已獲得美國FDA核准上市，並由藥華藥自行組織美國子公司進行銷售，是國內少數亦可稱為「唯一」有自研專利新藥在美國市場上市銷售的企業。

此外，為因應美國市場需求及近期美國政策影響，藥華藥也加速將藥品原料運抵美國，並計畫在美國設立生產線以應對關稅政策等外部風險，確保供應鏈穩定不中斷，這顯示其外銷美國業務的持續拓展與投入。

藥華藥 美國

延伸閱讀

鄭麗君強調台積電（2330）晶片不會跟美國「五五分」！網酸：人家想分你政府也沒輒

德州達拉斯ICE槍案第2死 墨籍移民傷重一周後逝

維持對中55%關稅 美貿易代表：良好現狀

鄭麗君喊晶片不會「五五分」 經貿辦：持續磋商台美供應鏈合作

相關新聞

為孩子存股006208、0050很好...但別忘記教3財商！專家：能承擔資產同樣重要

今天看到一則新聞，提到父母幫孩子準備好一間房子了，結果反被孩子嗆說要回自己的壓歲錢，讓父母感到很心寒，我看到的時候也好難過，覺得凡事為孩子想，卻得到這樣的回覆。 事實上，每年都也有很多大大都會來私訊我，想要幫忙小孩的未來鋪路，例如先幫小孩買0050或006208，一路放到孩子長大，再給他們這個大禮！ 這樣子的想法和行動，我心裡第一個反應是欣慰的，代表很多父母不只在乎「今天過得好不好」，更是想著「孩子二十年後的生活基礎」，這份心意本身就很偉大。 可以想像一下，一個孩子從小到大，帳戶裡默默幫他累積了一筆資產，等到十八歲成年，父母把存摺交到他手上，說：「這是爸爸媽媽替你準備的，希望能讓你起步更穩。」那一刻，我相信孩子的眼神一定會閃爍著驚喜。

加權指數開高走高！盤中最高大漲505點至26,325點 逼近前高26,394點

美股四大指數30日均收紅，加權指數1日開高走高，盤中在台積電（2330）最高上漲45元至1,350元的帶動下，台股最高上...

台股驚驚漲 法人曝多空交雜下的可能轉折點

台股在教師節連假過後連兩個交易日反彈，1日盤中一度衝達26,325.79點，上漲505.25點，逼近歷史高點，盤面上由權...

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

「相信黃董」這個迷因在散戶之間流傳已久。其淵源可追溯到 2012 年力晶在 DRAM 惡性競爭下黯然下市，黃崇仁選擇不裁員，帶領公司轉型晶圓代工並逐步清償債務。 2020 年公司更名為力積電，並於 2021 年底重新掛牌上市，完成「敗部復活」的戲碼。這段從谷底翻身的故事，讓不少投資人視他為能「化腐朽為神奇」的人物，自此「相信黃董」成為散戶社群廣為流傳的象徵。

第3季十大爆紅台股榜出爐！金居奪榜首AI主題成焦點

AI熱潮持續發威，加上美國降息效應，推升台股突破26,000點歷史新高，也讓市場關注的熱門標的快速洗牌。Yahoo股市A...

漲勢驚人！台股一度猛衝505點、站回五日線 AI黃金十年才要開場？

台股1日開高走高，截至上午十點整，盤中高點達26,325點，一度大漲505點，並順利站回五日線，漲勢驚人。市場專家直言，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。