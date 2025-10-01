台股驚驚漲 法人曝多空交雜下的可能轉折點

台股在教師節連假過後連兩個交易日反彈，1日盤中一度衝達26,325.79點，上漲505.25點，逼近歷史高點，盤面上由權王台積電（2330）領軍強攻；法人認為，只要未在高檔爆量長黑，守住5日線，仍將呈現驚驚漲的格局，在資金行情下不預設高點，可沿著5日線操作，不過，在利多及利空因素交雜下，包括國安基金是否退場？台積電法說會將是重要的轉折點。

台股在連假前連續3個交易日下跌，失守5日線，長假後則是出現反彈攻勢，1日以26,078.29點開出，上漲257.75點，一開盤就躍過5日線，盤中一度飆升505.25點、衝上26325.79點，距離歷史新高的26,394.03點約68點。

盤面上由台積電領攻，早盤以1,325元開出，上漲20元，一度拉升至1,350元，大漲45元，影響大盤指數超過300點；鴻海（2317）、台達電（2308）、緯創（3231）等股也上漲；PCB族群也大漲，成為多頭指標。

統一投顧董事長黎方國表示，美國聯邦政府關門機率升高的利空之下，美股不跌；台積電面臨台美晶片製造「五五分」的不利消息也不跌，台股在5日線未有效跌破，仍持續驚驚漲的走勢，在資金行情之下，不預設高點。

黎方國認為，目前是利多及利空因素交雜的情況，後續的影響因素包括台積電10月16日法說會所釋出的訊息、10月9日國安基金是否退場、美國財報公布、第3季GDP上調、Fed降息、明年的展望樂觀等，短期利空則是美國政府可能關門。

黎方國指出，預期台積電法說會將是一個重要轉折，除了第3季財報及第4季財測展望之外，市場更想聽聽董事長魏哲家對台美晶片製造「五五分」的說法，不過，由於第3季新台幣貶值，將有助台積電第3季獲利及毛利率的表現；另外，國安基金是否退場也是一個重要的關鍵。

黎方國強調，股市下跌不代表轉空，有可能是漲多拉回，或是獲利回吐賣壓造成，只要未跌破5日線，且未在高檔爆量長黑，台股仍將是驚驚漲的表現，國安基金若是退場，或是美國政府真的關門，可能影響股市下跌，但不見得就會轉空。

黎方國表示，台股驚驚漲之下類股輪動，可以留意報價上漲族群，包括記憶體及PCB，另外，老AI的散熱、組裝、CoWos等。