台股迎光輝十月！PCB 多檔飆漲停 玻纖股爆量最夯

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台股10月「開門見喜」，權王台積電（2330）與股王信驊（5274）同步走強，拉抬大盤指數一度飆升505.25點、至26,325.79點，帶動電子族群普遍上攻。PCB族群亦持續輪動，由銘旺科（2429）、凱崴（5498）等快攻漲停，並帶動上游玻纖股德宏（5475）、建榮（5340）等接力亮紅燈，富喬（1815）、台玻（1802）成交量更雙雙突破11萬大張，擠進台股人氣前五名；此外，欣興（3037）、南電（8046）等指標股也聯袂揚升，成為盤面重要的助攻力量。

這波PCB族群的強勢表現，主要源於AI零組件訂單的持續熱絡與擴散效應。隨著訂單從一線龍頭廠擴散至二、三線供應商，已帶動PCB上游的玻纖、銅箔及記憶體族群出現漲價行情，顯示AI產業熱度仍不減。

在AI關鍵材料環節，台灣最大玻璃業者台玻也成為焦點之一，早盤挾逾11萬張大量，股價續漲逾3%，站穩月線之上，帶動富喬跟漲逾3%。台玻憑藉低介電（Low DK）與特殊規格低膨脹係數（Low CTE）玻纖布等產品，在通過CCL客戶認證後，順利打入輝達（NVIDIA）等AI供應鏈。由於目前高階玻纖布市場處於供不應求狀態，市場缺貨潮擴大，台玻評估，集團在高階玻纖布的市占率有望在2025年突破三成，目標2026至2027年挑戰40%~45%的市占率。儘管大陸低階玻纖布不再殺價，但業界普遍認為，台廠高階材料的漲勢仍取決於實際的需求。

從總體經濟面來看，市場對降息政策的預期，有望帶動消費需求回溫。法人分析，消費電子、軍工及車用電子等族群目前庫存水位處於相對低檔，一旦需求復甦，可望引發新一波補庫存拉貨潮，進一步推升相關產業營運動能。

在選股策略上，法人建議投資人仍應以AI龍頭股為布局主軸，並鎖定具備漲價題材或規格升級潛力的標的，例如先進製程設備、封裝技術與關鍵材料等零組件，同時持續關注散熱、交換器、高速傳輸光纖等相關族群的表現。

AI PCB 台積電

