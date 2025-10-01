相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

＊原文時間9月25日。

「相信黃董」這個迷因在散戶之間流傳已久。其淵源可追溯到 2012 年力晶在 DRAM 惡性競爭下黯然下市，黃崇仁選擇不裁員，帶領公司轉型晶圓代工並逐步清償債務。

2020 年公司更名為力積電，並於 2021 年底重新掛牌上市，完成「敗部復活」的戲碼。這段從谷底翻身的故事，讓不少投資人視他為能「化腐朽為神奇」的人物，自此「相信黃董」成為散戶社群廣為流傳的象徵。

也正因這份信仰，在這波記憶體缺貨題材的推動下，力積電（6770） 股價再度轉強，「相信黃董」的口號也隨之被市場搬出，成為資金追逐時的情緒助燃劑。

同時，投資人也常將其與同樣深耕成熟製程的聯電（2303） 一起比較；近期，在輝達入股英特爾的利多消息影響下，原本就與英特爾結盟的聯電股價也同步走強。不過，這兩檔指標股在短線急攻之後，今日雙雙進入整理階段，市場也開始期待下一波進場契機。

一、力積電的業務現況：從記憶體代工轉型多元晶圓服務

力積電（6770）現有業務組合相當多元：

記憶體晶圓代工（DRAM / SLC NAND Flash）

目前仍是力積電的重要營收來源。法說會指出，下半年 DRAM 投片接近滿載，部分國際大廠退出 DDR4、市場出現結構性缺口，帶動客戶提前備貨。這條線在景氣循環回溫時，對力積電營收影響極為直接。

邏輯與特殊應用製程

除了記憶體，力積電也承接邏輯代工與特殊製程，客戶涵蓋顯示驅動、電源管理、嵌入式非揮發性記憶體，等，屬於穩定但競爭激烈的成熟製程市場。

3D IC / 中介層（Si Interposer）與先進封裝

下半年開始新增 3D AI 晶圓代工中介層設備，切入高階 AI 與 HPC 晶片市場。這部分尚處於放量初期，但若能成功打入輝達、超微等高階供應鏈，將成為力積電的「結構性成長引擎」。

功率半導體（GaN / 高壓元件）

公司同步布局 GaN 與功率元件領域，可望受惠資料中心高壓電源的需求增長。

力積電 2025 Q2：因匯率強升造成營益率、毛利率壓力

在 2025 年第 2 季，力積電的合併營收雖稍有回升至新台幣 112.78 億元，季增約 1.5%，但公司仍繼續虧損，淨虧達 33.34 億元，每股淨損 0.8 元，毛利率跌至約 –9.07%，與上一季相比急速惡化。

美元匯率折算的差異是重要壓力來源，造成以美元計價收入折算成新台幣時出現不利的折算損失。因此，許多原本在美元為基準的營收與訂單，就在新台幣折算時被削減，毛利與營益率被大幅壓縮。

此外，力積電持有美元資產或美元部位，在匯率不利變動下，也產生兌換性損失，進一步拖累獲利。

二、2025 下半年：記憶體循環回溫 + AI 中介層成長雙引擎

今年上半年，力積電因匯損與記憶體價格下滑，獲利表現承壓；但進入下半年後，情勢明顯逆轉。

一線大廠縮減投片、退出 DDR4 與 SLC NAND Flash 等低階產品，使得報價止跌回升，下游客戶也因預期價格上漲而提前備貨，帶動力積電產線稼動率顯著改善。

由於記憶體代工占營收約三至四成，當價格進入上升循環時，營收與獲利的彈性都會被放大，這也是 9 月股價漲勢迅猛的核心原因：市場並非單純炒題材，而是看到產業循環確實回溫。

不過，法人更關注的是力積電在 3D AI 中介層與 HPC 的切入。隨著大型語言模型與高效能運算需求暴增，AI GPU 與加速卡帶動先進封裝訂單，公司也在下半年新增相關產能，並與客戶展開合作驗證。

若能順利放量，力積電將有機會逐步擺脫對記憶體價格循環的依賴，邁向結構性成長，形成「短線記憶體漲價 + 中長線 AI 中介層」的雙引擎。

三、籌碼觀察：9 月上漲的不同之處

與 1 月、7 月的大漲相比，這次（9月）力積電的籌碼結構有微妙變化：融資餘額依舊大增，但千張大戶持股人數也同步上升。

四、聯電對照：英特爾 × 輝達結盟的題材與落差

另一方面，聯電（2303） 也在 9 月因「英特爾與輝達結盟」而受市場關注。

利多點：聯電與英特爾合作開發 12nm 平台，若未來能成為英特爾 × 輝達合作的受惠者，將提升技術層級與能見度。

限制點：此案預計要到 2027 年才量產，短期營收不會立刻反映。市場短期尋找有題材上漲的股票，但真正的效益顯現仍需時間。

因此，聯電目前更多屬於「題材受惠」，短期較難看到營收提升。

缺貨效應顯現 力積電成市場亮點

整體來看，力積電與聯電雖然常被投資人放在一起比較，近期股價也同樣上漲，但實際受惠的題材並不相同。

聯電因「英特爾 與 輝達結盟」而受到市場矚目，若合作順利，確實有助於提升能見度與技術層級，不過短期營運要反映仍需時間。

相較之下，力積電與記憶體市場循環連動更緊密。

第四季 DDR4 與 SLC NAND Flash 報價預期持續上漲，將推升產能利用率與獲利回升；同時 3D AI 中介層業務開始切入高階供應鏈，為公司帶來中長線的成長動能。

因此，若記憶體漲價效應能延續，力積電在短線震盪整理後，仍是值得投資人逢低關注的標的。

