第3季十大爆紅台股榜出爐！金居奪榜首AI主題成焦點

AI熱潮持續發威，加上美國降息效應，推升台股突破26,000點歷史新高，也讓市場關注的熱門標的快速洗牌。Yahoo股市App公布第3季十大爆紅台股榜。十大爆紅台股榜中，受惠AI應用，相關概念股強勢霸榜九席，並以金居（8358）奪下榜首。

第3季十大台股爆紅榜中，AI成為貫穿榜單的核心關鍵字。隨著AI伺服器規格升級，帶動高階印刷電路板（PCB）與上游材料需求暴增，相關概念股紛紛登榜。其中，銅箔廠金居正是受惠於此題材，一舉拿下冠軍寶座；同為PCB產業鏈要角的台玻（1802），則順勢拿下第三名。專攻車用及高階PCB的定穎投控（3715）與南亞（1303）也因強勁需求入榜，分別名列第四和第八。