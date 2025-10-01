第3季十大爆紅台股榜出爐！金居奪榜首AI主題成焦點

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。本報系資料照
AI熱潮持續發威，加上美國降息效應，推升台股突破26,000點歷史新高，也讓市場關注的熱門標的快速洗牌。Yahoo股市App公布第3季十大爆紅台股榜。十大爆紅台股榜中，受惠AI應用，相關概念股強勢霸榜九席，並以金居（8358）奪下榜首。

第3季十大台股爆紅榜中，AI成為貫穿榜單的核心關鍵字。隨著AI伺服器規格升級，帶動高階印刷電路板（PCB）與上游材料需求暴增，相關概念股紛紛登榜。其中，銅箔廠金居正是受惠於此題材，一舉拿下冠軍寶座；同為PCB產業鏈要角的台玻（1802），則順勢拿下第三名。專攻車用及高階PCB的定穎投控（3715）與南亞（1303）也因強勁需求入榜，分別名列第四和第八。

AI題材的影響力無論在硬體或應用端都成為市場焦點。與鴻海（2317）積極搶攻AI伺服器市場的東元（1504），因策略聯盟利多受矚目，名列第二；深耕無人機領域的中光電（5371）、系統電（5309）和車用電子產品大廠毅嘉（2402）均因成功搭上AI相關產品需求熱潮獲關注，三者分別排行第六、第七、第十；憑藉AI眼鏡新品吸引市場目光的宏達電（2498）則名列第九。值得注意的是，榜單上唯一的非AI概念股康霈*（6919）則因市場期待已久的減肥藥試驗臨時宣布延期，意外引起投資人討論，名列第五。

Yahoo股市App公布2025第3季十大爆紅台股榜。Yahoo/提供
